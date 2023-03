Oroscopo Branko domani 2 marzo 2023, lo zodiaco completo

Ariete

Affinché la tua vita amorosa prosperi, i complessi devono essere messi da parte e dovrai dimenticare gli sguardi critici e obsoleti. Se non trovi la persona giusta, che ti accetta e ti sostiene, resta solo e calmo. È tempo di rafforzare la tua autostima.

Toro

Le responsabilità sulla tua casa o preoccuparti di qualcuno più vecchio della tua famiglia ti toglieranno energia per prenderti cura del tuo lavoro. Troverete difficile trovare il contenimento di cui avete bisogno tra i vostri affetti più stretti e a volte vi sentirete soli contro il mondo.

Gemelli

Parla con persone anziane che possono consigliarti in base alla loro esperienza di vita. Se devi sostenere un esame o sostenere un colloquio importante, preparati da solo. Quando parli non divagare, fai affidamento su argomenti solidi.

Cancro

Le transazioni commerciali possono essere ritardate o ostacolate. Se hai ricevuto una somma di denaro ora prenderai alcune decisioni su come investirla o gestirla. Cerca di raggiungere una maggiore indipendenza materiale e non basare la tua economia su altre persone.

Leone

La luna nel tuo segno esalterà il tuo senso di importanza personale. Evita di assumere posture leggermente drastiche che potresti poi rimpiangere. Il mio consiglio è di dare loro spazio per critiche costruttive, altri possono aiutarti a maturare e superare te stesso.

Vergine

Sarai molto sensibile a rumori fastidiosi o "vibrazioni negative" provenienti dall'ambiente. Tenderai anche a prenderti cura dei problemi e delle responsabilità degli altri. Ecco perché ti suggerisco di coltivare un basso profilo e di non esporti troppo.

Bilancia

Sarai interessato a far parte di un gruppo e assumerai responsabilità all'interno di un'organizzazione. Ma sarai un po 'sensibile alle critiche degli altri. Cerca di non prendere le cose sul personale o di essere offeso da eventuali commenti.

Scorpione

Ora alcuni progetti iniziati pochi giorni fa culmineranno e ti impegnerai a raggiungere i tuoi obiettivi. Userai il tuo carisma per ottenere ciò che vuoi, ma fai attenzione perché se la tua postura è troppo ambiziosa potresti far allontanare i tuoi più vicini dal tuo fianco.

Sagittario

Cercherete di espandere e ampliare i vostri orizzonti. L'unico problema è che si esagerano le possibilità di qualche progetto e che si entusiasma di più. Tutto andrà bene se sei prudente e non acceleri, controlli l'energia in eccesso, non esagerare.

Capricorno

Dirigerai i tuoi sforzi per fare affari redditizi. Il piano economico sarà complesso poiché è possibile che i soldi che stavi aspettando siano in ritardo o che qualcuno rinvii il pagamento di un debito. Nel frattempo, vorrai recuperare il ritardo sulle tasse.

Acquario

Raggiungerai la realizzazione nella coppia nella misura in cui ti impegni, non vuoi fuggire. Sarà importante che tu abbia una conversazione tranquilla con la tua dolce metà, per parlare delle tue paure e di quelle cose che sono rimaste in silenzio per molto tempo.

Pesci

Se ultimamente stavi trascurando la tua salute ora dovresti prestare attenzione, iniziando un trattamento o una dieta sana. Sarà anche un buon momento per prendere coscienza delle tue abitudini dannose, che si tratti di tabacco o eccessi nel cibo o nelle bevande, e per rigenerare il tuo corpo.