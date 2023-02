Oroscopo Branko domani 1 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Entrerai in trattative su questioni finanziarie, investimenti e beni che possiedi in comune con altre persone. Inoltre, sentirai il desiderio di intensificare il livello di intimità con il tuo amante. Otterrai soddisfazione sia fisicamente che emotivamente.

Toro

Avrai l'opportunità di guarire le ferite e i risentimenti del passato in modo da poter rivelare i tuoi sentimenti più profondi a coloro che ami. Il legame con la coppia sarà eccellente e potranno toccare temi che fino ad ora non avevano osato affrontare.

Gemelli

Qualsiasi consulenza professionale per la salute sarà molto efficace, quindi potresti cogliere l'occasione per visitare il medico o fare controlli in sospeso. E se noti che il tuo viso è un po 'opaco, indossa una maschera di avocado per rigenerare la pelle.

Cancro

Nella sfera romantica il desiderio sarà rinnovato e intensificato. Se sei attratto da qualcuno e non hai osato mostrarlo, approfitta di questo momento e usa le tue armi segrete di seduzione. Ricordate che "chi non rischia non vince".

Leone

È tempo di parlare con i tuoi cari e portare alla luce problemi nascosti del passato. Non temere, il dialogo aperto aiuterà a guarire vecchie ferite. Stabilirai una profonda connessione con i tuoi antenati e ti sentirai orgoglioso del tuo lignaggio.

Vergine

La comunicazione con i tuoi colleghi, parenti o vicini assumerà una rilevanza speciale poiché, in un modo o nell'altro, verranno toccati argomenti che mobilitano le tue emozioni. Ti prenderai del tempo per riflettere e elaborare informazioni, idee e suggerimenti.

Bilancia

Dovrai fare un'analisi dettagliata delle tue spese e entrate e pianificare altre questioni finanziarie. Sarà un buon momento per consultare un commercialista per aiutarti a gestire e risolvere questioni cartacee e monetarie relative alla proprietà o ai beni familiari.

Scorpione

Con la luna nel segno sarai ancora più capriccioso del solito e ti lascerai trasportare da motivazioni molto profonde. Il tuo modo di essere intenso, stimolante e misterioso sarà migliorato. Lasciate fluire l'energia e lasciatevi trasportare dalla forza dei vostri desideri.

Sagittario

Ti rivolgerai verso l'interno e sarai disposto a immergerti nel tuo mondo emotivo per scoprire i messaggi che sono nascosti nei tuoi sogni e nelle tue percezioni. Potrebbe essere un buon momento per iniziare la psicoterapia o per fare ricerche sull'astrologia o sulla numerologia.

Capricorno

In ogni squadra o associazione a cui parteciperai circolerà una corrente di affetto e grazie alla tua intelligenza emotiva sarai in grado di conciliare tendenze opposte. La tua autodeterminazione e tenacia ti renderanno il leader del tuo gruppo di amici. Lo scambio ti darà potere.

Acquario

La tua vita professionale entrerà in una fase di grande sviluppo, il tuo lavoro richiederà sempre più impegno e spenderai più tempo ed energie per raggiungere i tuoi obiettivi. Sarà un buon momento per migliorare la reputazione e farti conoscere tra i tuoi colleghi.

Pesci

La tua prospettiva sulla vita si allargherà e mirerai a difendere i tuoi ideali contro ogni previsione, perché sarai convinto della giustizia e della validità delle tue convinzioni. Ti avvicinerai a qualcuno che ti sarà di beneficio sul piano spirituale e ti insegnerà una nuova via.