Anticipazioni Uomini e Donne puntata 6 marzo: Maria legge la lettera di Carola per Federico

Lunedì 6 marzo Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5. Dopo lo stop forzato dovuto al lutto che ha colpito Maria De Filippi, provata dall'improvvisa morte di Maurizio Costanzo, la trasmissione di sentimenti riprenderà la sua consueta programmazione del daytime.

Federico Nicotera è a un passo dalla fatidica e tanto attesa scelta finale in studio, e non mancheranno i colpi di scena lungo il percorso.

Maria De Filippi tornerà al suo posto nel programma più seguito del primo pomeriggio. Questo programma appassiona ogni giorno una media di quasi tre milioni di telespettatori affezionati, toccando anche punte del 28% di share. Non mancheranno i colpi di scena poiché, in questo nuovo appuntamento con il talk show, saranno protagonisti gli alti e bassi di Federico Nicotera.

Maria legge la lettera di Carola ed è emozionata per la prossima puntata di Uomini e donne.

Le anticipazioni di Uomini e donne di lunedì 6 marzo rivelano che la puntata riprenderà proprio da dove si era interrotta, con la dichiarazione d'amore di Carola al tronista romano.

La ragazza, dopo essere stata più volte criticata e messa in discussione per il suo atteggiamento e i suoi modi di fare, ha deciso di spiazzare tutti scrivendo di suo pugno una lettera d'amore indirizzata al giovane Federico.

La lettera di Carola sarà letta in studio da Maria De Filippi, proprio come se fosse una puntata di C'è post per te. La conduttrice leggerà le parole d'amore della corteggiatrice che, in quel momento, non riuscirà a trattenere le lacrime in studio.

Carola tiene d'occhio Federico! Uomini e donne anticipazioni del 6 marzo

La lettera di Carola sorprenderà sicuramente Federico. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che l'uomo ammetterà di essere rimasto colpito e compiaciuto dalle parole d'amore della giovane corteggiatrice. Carola è sicura di sorprendere Federico in senso positivo, e questo fa ben sperare per la fatidica e tanto attesa scelta finale del tronista.