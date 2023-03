Chi è Soleil Sorge? Età, biografia, data di nascita, genitori, Fidanzato Carlo Domingo e Instagram

Soleil Sorge è un'influencer e personaggio televisivo. È nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles, negli Stati Uniti, sotto il segno zodiacale del Cancro. La sua altezza è di 173 cm e il suo profilo Instagram ufficiale è @soleil_stasi. I genitori di Soleil sono l'imprenditore italiano Paolo Sorge e l'insegnante di yoga statunitense Wendy Kay. I due si sono separati quando Soleil era molto giovane, quindi la ragazza è cresciuta tra Los Angeles e l'Italia.

Dopo aver frequentato il liceo scientifico ed essersi diplomata, Sorge si è iscritta all'Università La Sapienza di Roma. Tuttavia, ha capito che voleva diventare un'attrice e ha deciso di studiare recitazione al "Lee Strasberg Theatre and Film Institute" di Manhattan.

La carriera di Soleil Sorge consiste in programmi televisivi e reality.

Soleil Sorge è un'influencer e un personaggio televisivo. Nel 2014 è stata eletta Miss Abruzzo, che le ha permesso di partecipare anche a Miss Italia (piazzandosi al settimo posto). Qualche anno dopo ha partecipato al popolare dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Forte del successo ottenuto nel programma, ha poi intrapreso una carriera sui social media. Nel 2019 è tornata in televisione per partecipare a L'Isola dei Famosi 14 e l'anno successivo a Pechino Express in coppia con la madre.

Nel 2021 è stata concorrente del Gf Vip 6. Nel 2022 è un volto del programma Tiki Taka - La repubblica del pallone condotto da Piero Chiambretti, nonché terzo giudice de La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D'Urso. Nello stesso anno è una dei "pirati", in visita all'Isola Dei Famosi 16 insieme a Vera Gemma. Attualmente, invece, Soleil Sorge conduce con Pierpaolo Pretelli il Gf Vip Party su Mediaset Infinity.

Soleil Sorge è fidanzata? La vita privata dell'influencer italo-americana non è nota, ma si pensa che sia single.

Al momento non risulta che Soleil Sorge abbia una relazione. Recentemente, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha spettegolato sulla fine della relazione tra Soleil Sorge e Carlo Domingo. I due hanno sempre mantenuto il riserbo sulla loro relazione, dato che Domingo non fa parte del mondo dello spettacolo. Probabilmente è per questo che non ci sono stati commenti da parte dei diretti interessati.

Si possono citare l'ex gieffino Gianmaria Antinolfi; l'ex tronista Luca Onestini (che sembrerebbe aver lasciato per intraprendere una relazione con l'altro tronista Marco Cartasegna); il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez. Inoltre, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha avuto una sorta di flirt con Alex Belli, sposato con Delia Duran.

Ama i cani e ne ha due di nome Simbah e Lyla.

A Soleil piace viaggiare in luoghi diversi. Le sue destinazioni preferite sono la Thailandia e gli Stati Uniti.

Nel tempo libero, l'influencer ama praticare lo yoga e mantenersi attiva attraverso vari sport.

Ha scritto il libro "The Bitch's Handbook", pubblicato nel 2022.