Oroscopo Branko domani 7 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Per convinzione difenderai il tuo punto di vista con le unghie e con i denti, ma questa non è sempre la tattica migliore per affrontare una conversazione. Ricorda che ci sono modi di discutere che sono più efficaci di altri. Quando dici quello che pensi, fai attenzione a non offendere nessuno.

Toro

Vorrai vedere risultati a breve termine e sarai più intelligente quando prendi decisioni, specialmente quando si tratta di finanze e gestione del denaro. Se vuoi acquisire autonomia in campo commerciale, dedicati a stabilire contatti favorevoli.

Gemelli

Sarai pieno di slancio e volterai le spalle a tutto ciò che è negativo e indietro. Combatterai valorosamente per ciò che vuoi e non rinuncerai alle sfide che la vita ti lancia. Confido che saprai come scegliere le migliori opzioni.

Cancro

Fai pulizia per scartare tutto ciò che non ha più valore o significato nella tua vita. Cerca l'essenza e il valore trascendentale piuttosto che l'involucro superficiale. D'ora in poi imparerai a prenderti cura della tua pace spirituale e mentale come qualcosa di sacro.

Leone

È tempo di analizzare dove vuoi andare nella tua vita e di dare il via libera a nuovi progetti. In ambito sociale sarai molto appassionato e quando si tratta di interagire ti muoverai d'impulso. Fai attenzione a non essere offensivo per i tuoi amici.

Vergine

Tutto ciò che fai e ciò che dici oggi sarà preso come esempio da coloro che ti apprezzano e ti ammirano, quindi mostra il tuo lato migliore. Lavorerai di più, ma moltiplicherai anche i guadagni e i riconoscimenti.

Bilancia

Il tuo desiderio di studiare e migliorare te stesso ti porterà a partecipare a seminari, conferenze e altre attività legate all'apprendimento. Una persona istruita ti aiuterà a risolvere una procedura o una questione legale. Fidatevi di voi stessi e della giustizia, perché la verità trionfa sempre.

Scorpione

Noterai che ci sono segreti, misteri e cose nascoste intorno a te, quindi il tuo genio investigativo entrerà in azione. Scoprirai i motivi segreti di altre persone. Allo stesso tempo i tuoi desideri erotici saranno forti e potrai raggiungere un climax perfetto tra le tue lenzuola.

Sagittario

Oggi la vita ti mette in una posizione in cui devi cooperare con gli altri e generare forti alleanze per andare avanti. Evita di parlare di argomenti difficili e sviluppa un po 'di pazienza per tollerare ciò che normalmente ti irrita o ti offusca.

Capricorno

Ricorda che esiste una relazione molto stretta tra la tua mente e il tuo corpo. Ecco perché i pensieri positivi generano segnali nel tuo cervello che raggiungono il tuo corpo in modo che tu ti senta in totale pienezza fisica. Quando fai sport, concentrati sulla respirazione.

Acquario

Risplenderai grazie alla forza del tuo intelletto e perché la tua parola raggiunga il cuore di coloro che ti ascoltano. Questo è un tempo di avventure e conquiste d'amore. Indubbiamente, aprirai strade nella sfera sentimentale e vivrai una storia d'amore molto vertiginosa.

Pesci

Utilizzerai il tuo tempo libero per stare a casa, ma stai vigile perché potrebbero scoppiare conflitti di convivenza. Ricorda che la tua famiglia è quella che ti dà la forza di andare avanti, quindi mantieni la calma e cerca di essere comprensivo.