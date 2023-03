Oroscopo Branko domani 8 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Inizierai la giornata con un occhio al futuro e desideroso di apportare i cambiamenti necessari per rinnovare la tua vita. Nel pomeriggio svolgerai un ruolo più caritatevole all'interno della tua comunità e sacrificherai i tuoi interessi per dare aiuto ai più bisognosi.

Toro

Al lavoro ci saranno alcuni imprevisti, ma dovresti accettare le regole del gioco e metterti al lavoro senza protestare. Nel pomeriggio, sentirai che i tuoi progetti assumono nuove dimensioni e trovano un'eco tra i tuoi amici. Apriti alla magia dello scambio.

Gemelli

Le opportunità di rinnovamento arrivano improvvisamente nella tua vita e senza bussare alla porta, ecco perché dovresti essere pronto a dare risposte rapide. Nel campo del lavoro sarai in grado di soddisfare tutte le aspettative e ottenere il riconoscimento che desideri.

Cancro

Se vuoi evitare che i tuoi segreti vengano alla luce, dovresti prendere alcune precauzioni e controllare i tuoi nervi. Nel pomeriggio incontrerai persone di grande conoscenza che sono disposte a guidarti e indicarti la strada.

Leone

Ti godrai la compagnia del tuo partner, ma ricorda di non tarpargli le ali, evitare atteggiamenti dominanti. Nel pomeriggio direte addio ai vecchi fantasmi. Non lamentatevi di ciò che non potrebbe essere o vivete gli addii come se fossero fallimenti.

Vergine

Se continui a un ritmo così accelerato, il tuo corpo avrà il suo pedaggio, sarà opportuno per te abbassare i livelli di stress. Per quanto riguarda l'amore, ti suggerisco di scegliere la compagnia di coloro che ti amano veramente ed evitare coloro che promettono molto e non mantengono.

Bilancia

All'inizio della giornata vivrai avventure romantiche e divertenti anche se un po 'instabili. Nel pomeriggio, svolgerai i tuoi doveri con grande dedizione e dedizione e metterai il tuo amore in ognuna delle piccole cose che fai. Ti sentirai utile.

Scorpione

Inizierai la giornata evocando alcuni ricordi di persone che hanno segnato la tua vita. Nel pomeriggio il cambio di luna ti regalerà una luminosità speciale che ti distinguerà dal resto e ti farà risaltare. Se vuoi sedurre qualcuno, fallo! Tutto scorrerà correttamente.

Sagittario

Ci sarà una buona chimica con la tua cerchia sociale e nuovi progetti emergeranno da sviluppare insieme. Nel pomeriggio la vostra casa diventerà il luogo ideale per rilassarsi e de-stress. Darete il vostro sostegno a coloro che sono soli o in difficoltà.

Capricorno

Anche se non hai previsto un maggior beneficio economico o un bonus extra alla tua normale remunerazione, riceverai piacevoli sorprese. Nel pomeriggio una persona potrebbe conquistarti per la sua simpatia, ma fai attenzione perché se la sua proposta non è secondo i tuoi interessi starai solo perdendo tempo.

Acquario

Le tue palpitazioni e le tue visioni del futuro ti aiuteranno a scoprire dove si trova la strada, non perdere la strada. Le ore pomeridiane saranno favorevoli per rompere il salvadanaio e concedersi qualche assaggio, cogliere l'occasione per vedere uno spettacolo o per acquistare vestiti.

Pesci

Oggi le stelle ti invitano a lasciarti guidare dal tuo intuito e a scegliere per te stesso, anche se questo implica lasciare andare alcune amicizie o relazioni che hanno già completato un ciclo nella tua vita. Ogni volta che scegli di andare avanti avrai ragione, non sentirti in colpa per ciò che ti lasci alle spalle.