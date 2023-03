Oroscopo Branko domani 9 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

La tua sessualità si accenderà e tutte le tue passioni nascoste saranno risvegliate. Nessuno vi resisterà, sarete ipnotizzati con il vostro grande potere di magnetismo. La dea Tara ti aiuterà a toccare argomenti tabù e scoprire cosa ti dà più piacere.

Toro

I problemi cardiaci svolgeranno un ruolo importante e potresti dover affrontare alcune crisi di fiducia con il tuo partner. Se stai conoscendo qualcuno e hai bisogno di rallentare, fallo. Se è veramente interessato a te, saprà come aspettarti. La dea Tara ti libererà dalle relazioni tossiche.

Gemelli

La dea Tara ti aiuterà a liberarti da alcune attività di routine che ti hanno legato. A poco a poco migliorerai la tua situazione lavorativa e svilupperai un commercio più redditizio. Sarà anche un buon giorno per fare una pulizia del viso o eseguire una depilazione permanente.

Cancro

Oggi sarà un buon giorno per dedicarti alla pratica del tuo hobby preferito, in quanto questo ti aiuterà a liberare lo stress che hai accumulato. Cogli anche l'occasione per giocare e divertirti con i più piccoli della famiglia. La dea Tara ti aiuterà a guarire il tuo cuore dalle vecchie delusioni.

Leone

Godrai dei tuoi cari e rafforzerai i legami che ti legano a loro. Se il destino ha deciso che oggi sei lontano dai tuoi parenti non affliggerti, rimarrai attaccato a loro in un modo o nell'altro. La dea Tara ti aiuterà a superare ogni assenza.

Vergine

Questo è un giorno per fare gite, passeggiate o per visitare quell'amico con cui ti piace parlare così tanto. L'interazione porterà maggiore dinamismo alla tua vita e metterà in moto l'energia ferma. La dea Tara purificherà la tua mente dai pensieri negativi.

Bilancia

Il tuo desiderio di progredire si intensificherà e sarai molto più attento alle opportunità di miglioramento. Le difficoltà economiche finiranno quando avrai il coraggio di sfruttare il tuo talento per fare affari. La dea Tara ti aiuterà a sradicare le idee di povertà dalla tua mente.

Scorpione

La dea Tara ti aiuterà a liberarti dalle paure che ti impediscono di andare avanti. Un flusso inesauribile di energia fluirà attraverso di voi e vi sentirete in grado di raggiungere tutto ciò che vi siete prefissati di fare. Eserciterai un forte potere di magnetismo. Usa le tue armi migliori!

Sagittario

Alcune situazioni che pensavi dimenticate riemergeranno nella tua vita in modo da poterle rivedere di nuovo e finirle definitivamente. Pertanto, ti suggerisco di non ripetere vecchi errori. La dea Tara ti aiuterà a tagliare con tutto ciò che ti lega al passato per continuare a crescere.

Capricorno

Ti aspettano momenti di ottima comunicazione con i tuoi amici, in cui sarai incoraggiato a raccontare alcuni dei tuoi segreti. La dea Tara ti aiuterà a liberarti dai pregiudizi per scoprire tutto ciò che hai in comune con loro. Vedrete la vita da una prospettiva più umana.

Acquario

Il riconoscimento che stavi cercando arriverà finalmente e avrai la sensazione di aver raggiunto la cima, ma non dovresti accontentarti perché puoi ancora avanzare molto di più. Grazie all'intervento della dea Tara otterrai tutto ciò che desideri.

Pesci

Sarà una giornata ricca di esperienze stimolanti. La dea Tara ti allontanerà dalle credenze negative che ti impediscono di crescere e migliorare la tua vita. Preparati a realizzare quel viaggio che hai sognato a lungo o a intraprendere un progetto molto fruttuoso.