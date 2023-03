Oroscopo Branko domani 12 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

I problemi di coppia saranno al centro della scena. Se sei sposato la tua relazione richiederà un maggiore grado di impegno e se sei single apparirà sulla scena qualcuno che ti affascinerà. Adone ti dice che se ami qualcuno devi andare in profondità, niente mezze misure!

Toro

Pensieri negativi o paura per il futuro potrebbero influire sulla tua salute. La mente ha un potere enorme che dovete imparare ad usare per il vostro bene. Adonis ti dice di praticare discipline corporee per armonizzarti e rilassarti.

Gemelli

Sono i segreti e le speculazioni che ti impediscono di sentirti felice. Adone ti dice di smettere di nasconderti ed esprimerti senza inibizioni. In amore, i presagi sono buoni finché sei convinto dei tuoi sentimenti.

Cancro

Dovresti essere pronto a stabilire alcuni limiti in quanto c'è qualcuno che è un po 'ossessionato da te. Prenditi cura di mantenere la tua vita intima al sicuro. Adonis ti dice che se ti senti sovraccarico chiedi aiuto ai tuoi parenti

Leone

Sarai desideroso di coltivare il tuo intelletto, informarti e studiare. Tutto ciò che è comunicazione sarà anche esaltato nella tua vita e sarai coinvolto in diverse attività. Adone ti dice che le tue parole risveglieranno fantasie romantiche negli altri.

Vergine

Sei stato favorito nelle tue ultime operazioni commerciali, quindi valuterai la migliore alternativa per investire i tuoi soldi. Adonis ti dice di destinare parte delle tue risorse per migliorare la tua immagine. Acquista vestiti, profumi e ottieni un taglio di capelli che ti favorisce.

Bilancia

Preparati a rinnovarti totalmente, a iniziare una nuova attività o ad esplorare un nuovo campo di scoperta personale. Il tuo magnetismo aumenterà e tutto ciò che fai avrà un forte impatto sul tuo ambiente. Adone ti dice di liberarti dai mandati familiari.

Scorpione

Finisci tutto ciò che hai già iniziato, non lasciare alcun dettaglio al caso, o nulla di incompiuto perché in questo modo allevierai la tua anima dalle situazioni karmiche. Adonis ti dice che se hai fatto un commento offensivo per ammetterlo e scusarti.

Sagittario

Tutte le persone che legano con te si divertiranno al tuo fianco e scopriranno che sei un compagno eccellente. Adonis ti dice di non essere timido e di interagire con ciò che ti circonda perché potresti stringere nuove amicizie a una festa o a un incontro sociale.

Capricorno

Sarà importante che tu ti sforzi per un buon clima sul posto di lavoro. Troverai il successo se impari a lavorare in squadra e stabilisci accordi con i tuoi colleghi. Adonis ti dice di sedare il controllo e condividere il controller con altre persone.

Acquario

Ci sono catene che trascini e ti impediscono di espandere il tuo campo d'azione. Approfitta di questo momento per liberarti dalle vecchie strutture e rinnovare idee arcaiche. Adonis ti dice che è giunto il momento di attuare una filosofia di vita che ti faccia sentire realizzato.

Pesci

Oggi le vostre emozioni sono in superficie. Adonis ti dice di guardare dentro di te, di riconoscere le tue sfaccettature oscure e di iniziare un processo di cambiamento. Usa il potere trasformativo e diventa l'alchimista del tuo destino.