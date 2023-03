Oroscopo Branko domani 14 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Connettiti con il tuo sesto senso e la voce della tua intuizione e lasciati fluire per adattarti ai cambiamenti. E, anche se i ricordi emergono, non permettere alla malinconia di invaderti. Il padre dell'Ariete è molto dinamico e attivo, digli sempre che è il numero uno.

Toro

Avrai la necessità di relazionarti e scambiare idee con gli altri. Vi sentirete a vostro agio nei gruppi che frequenterete e sceglierete la compagnia di esseri affabili. Il padre della corrida offre molta sicurezza alla sua famiglia e amerà essere intrattenuto con un pasto delizioso.

Gemelli

Ci saranno molte opportunità per te di ottenere un risultato importante ma non affrettarti e salire passo dopo passo. I genitori Gemelli sono come bambini, molto curiosi e divertenti. Devi parlare molto con lui e tenerlo aggiornato con le novità.

Cancro

Persone, letture e insegnamenti entreranno nella tua vita che ti aiuteranno a vedere il mondo con maggiore positivismo ed entusiasmo. Padre Cancro è un amante della casa, quindi la cosa più importante per lui sarà che tutta la famiglia si riunisca per un grande pranzo o cena.

Leone

Mantieni i tuoi segreti al sicuro e non sfogare le tue intimità. Affronterete alcune crisi, ma non temete perché tutto finirà e ne uscirete vittoriosi. Il padre di Leo è il re della casa, quindi non dimenticare di intrattenerlo e dirgli che è il migliore.

Vergine

Con la luna di fronte al tuo segno tutto ciò che ha a che fare con le unioni sarà favorito quindi preparati perché vivrai momenti molto romantici. Padre Vergine è estremamente utile, ma questa domenica sarebbe bene per voi intrattenerlo e non lasciarlo lavorare.

Bilancia

Oggi sarete al servizio e attenti a tutti i dettagli. Prenditi molta cura della tua salute e goditi i piaceri con moderazione perché il tuo corpo sarà un delicato quito. Il Bilancia è un padre molto imparziale e ama l'armonia per regnare. Metti dei fiori come disposizione della tavola.

Scorpione

Ti aspetta una giornata gioiosa, in cui emergerà il tuo carisma e diventerai l'anima della festa. Inoltre. Ti sentirai innamorato e ricambiato. Il padre dello Scorpione è molto sensibile, anche se non lo mostra e ti incoraggerà sempre a combattere per ottenere ciò che vuoi.

Sagittario

Ridecorerai la tua casa e la trasformerai in un luogo più piacevole e avvolgente. Nelle riunioni di famiglia sarete voi a compiere la missione di unire. Se tuo padre viene dal Sagittario, è sicuramente un essere molto saggio e amerà darti una guida e una guida.

Capricorno

Grazie al tuo atteggiamento comprensivo diventerai il confidente ideale e molte persone intorno a te cercheranno il tuo aiuto, la tua opinione e i tuoi consigli. Se tuo padre è del Capricorno, è sicuramente serio e ama le tradizioni, quindi questa domenica rispetta i suoi slogan.

Acquario

Ci sarà un buon flusso di denaro, ma fai attenzione perché potresti spendere troppo per divertimento e hobby. Distribuisci le spese e non lasciare che tutto ti cada in tasca. Il padre dell'Acquario è molto moderno e aggiornato, ricorda che è il tuo migliore amico.

Pesci

Con la luna nel tuo segno devi pensare un po 'di più a te stesso, poiché avrai l'opportunità di iniziare una fase completamente nuova e lasciarti il passato alle spalle. Il padre dei Pesci è molto sentimentale, quindi mostragli tutto l'affetto che provi per lui.