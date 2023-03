Oroscopo Branko domani 17 marzo 2023, lo zodiaco completo al Top

Ariete

Se ti senti un po 'triste, non darti una brutta vita o saltare alle conclusioni. Molte delle nuvole che vi affliggono oggi sono il prodotto dell'esaurimento. Quindi sollevate il velo dello scoraggiamento e cominciate ad apprezzare le benedizioni che la vita porta.

Toro

Affronterai sfide e affronterai il tuo lato oscuro. Abbiate il coraggio di approfondire e lasciare andare tutto ciò che rallenta la vostra crescita. Approfitta del fatto che il tuo istinto è acuto per pensare a un'attività fiorente. Quando sei uscito a galla puoi occuparti di aiutare gli altri.

Gemelli

05/21 – 06/20

Oggi sarà un giorno ideale per prestare attenzione a chi ti circonda e ascoltare la loro campana. Sarai in grado di adempiere alle tue responsabilità solo dopo aver fatto pace con i tuoi colleghi. Quindi cerca punti in comune piuttosto che enfatizzare le differenze.

Cancro

Evita di commettere eccessi alimentari e soprattutto non consumare alcolici perché ne pagherai le conseguenze. Il vostro organismo è il vostro unico e vero tempio interiore e dovete professare tutta la cura. Oggi avrai la possibilità di modificare le abitudini dannose per migliorare la qualità della tua vita.

Leone

Trova un piano divertente da condividere con la persona che ami. Evita di cadere nei rimproveri e per nessun motivo essere timoroso o assorbente perché riuscirai solo a offuscare i momenti di felicità. Se avete figli, date loro la libertà e trasmettete gioia di vivere.

Vergine

Vorrai rimanere più a lungo a casa e a contatto con chi ami di più. Molte persone cercheranno di far parte della tua cerchia di appartenenza, ma sarai tu a decidere quando e a chi aprire la porta del tuo sacro recinto.

Bilancia

Sentirai il bisogno di fare una pausa per distrarti dal tuo fitto programma quotidiano. Se il lavoro è monotono, valuta l'opzione di cambiare programma, settore o anticipare la tua vacanza. Incoraggiate la comunicazione con quegli esseri che condividono le vostre preoccupazioni.

Scorpione

La tua bussola interiore impiegherà un po 'di tempo per orientarsi quando si tratta di campo finanziario, quindi meglio essere cauti quando fai affari o investi i tuoi soldi e, se ottieni entrate extra, risparmia invece di fare spese esagerate.

Sagittario

Con la Luna in transito attraverso il tuo segno seguirai il tuo percorso e prenderai le tue decisioni. I vostri parenti agiranno in modo esigente e chiederanno una maggiore presenza da parte vostra. Ascoltali e fai sapere loro quanto li ami, ma non preoccuparti dei tuoi affari.

Capricorno

Le persone intorno a te cercheranno di sfogarsi con te. I drammi degli altri potrebbero influenzarti, quindi non lasciare che ti usino come un panno lacrimale. Chiedi al tuo angelo protettore di aiutarti a rafforzarti spiritualmente e a incontrare il tuo sé interiore.

Acquario

Le questioni economiche ti hanno abbastanza assorbito, ma non tutto nella vita è denaro e per sopravvivere è anche essenziale promuovere il contatto umano. Non sei una macchina di produzione, quindi incontra i tuoi amici e partecipa alle attività di gruppo.

Pesci

Oggi non sarà facile per te rispettare le regole o "seguire la mandria" perché vorrai gestirti secondo i tuoi parametri. Ma non andare contro l'autorità perché ti logorerai. Il fatto che tu seda una battaglia non significa che ti arrendi.

