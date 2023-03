Oroscopo Paolo Fox domani 17 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Usa le tue armi segrete soprattutto in campo erotico. Il tuo amante ti chiederà di mettere in gioco sentimenti più profondi e andare più in profondità. Ricordate che affinché si verifichi la vera alchimia, l'egoismo deve essere messo da parte.

Toro

Il tuo partner vorrà che tu gli dia tempo in esclusiva. Non è consigliabile ignorare le loro affermazioni o causare reati difficili da rimediare. Dai a tutti l'importanza che meritano e ricorda quella frase che consiglia di non mescolare acqua e olio.

Gemelli

Il livello di lavoro si intensificherà e richiederà un atteggiamento laborioso da parte tua. Se presti attenzione a ciò che fai, avrai maggiori possibilità di evitare imprecisioni, inconvenienti ed errori. Non importa quanto sia difficile, prova a fare un compito alla volta.

Cancro

Senza dubbio sarà un'occasione propizia per concedervi tutti i gusti. Pratica il tuo hobby preferito, comprati un outfit suggestivo o lasciati accontentare dai tuoi corteggiatori. Se qualcuno intende conquistare il tuo favore non renderlo molto facile, metti qualche prova!

Leone

La tua cerchia ristretta diventerà un po 'assorbente e dovrai affrontare alcune crisi e interne. Sai che è meglio per i tuoi familiari, quindi quando prendi decisioni, fidati del tuo istinto senza cercare di ottenere l'approvazione degli altri.

Vergine

Le vostre facoltà intellettuali saranno al loro meglio e vi scambierete opinioni. Userai trucchi per convincere gli altri a confessare i loro segreti e rimarrai colpito da ciò che puoi scoprire quando sai come colpire una corda. Imparerai molto sulla natura umana.

Bilancia

Svolgerai importanti operazioni commerciali che possono essere collegate al lavoro, alla gestione personale o persino a questioni ereditarie. Non lasciare che la tensione ti tradisca e mantieni il sangue fresco durante la negoziazione. Sei pronto a superare qualsiasi transito.

Scorpione

La Luna transiterà sul tuo segno in modo da iniziare un nuovo ciclo e il tuo spirito combattivo aumenterà. Se ti lasci guidare dal tuo istinto diventerai invincibile. Nessuno come te è in grado di imparare dalle avversità e approfittare delle situazioni di crisi.

Sagittario

I tuoi poteri psichici saranno potenziati e avrai importanti rivelazioni attraverso sogni o eventi apparentemente fortuiti. Cogli l'occasione per conoscere le tue sfaccettature più profonde. Se la tua anima nasconde qualche dolore, avrai l'opportunità di iniziare a guarirlo.

Capricorno

Che tu lo voglia o no, dovrai tessere alleanze affinché i tuoi progetti prosperino. Scegli molto bene le persone che entreranno nella tua rete di amici o faranno parte dei tuoi team di lavoro. Lealtà e tenacia saranno fattori chiave nella promozione di un'azione comune.

Acquario

Dovrai affrontare importanti determinazioni nel campo del lavoro. Sarà essenziale che tu rimanga saldo e dimostri la tua attitudine. Chiarisci che non permetterai a nessuno di approfittarsi di te. Combatterai con le unghie e con i denti, ma i tuoi sforzi non saranno vani, trionferai!

Pesci

Il cosmo vi fornirà energia extra e incoraggerà la vostra evoluzione. Ti sentirai sicuro, agirai liberamente e ti farai strada senza paura di commettere errori o di essere fermato malamente. Il tuo istinto e i tuoi pulpiti sono la bussola migliore per percorrere nuove strade.

