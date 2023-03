Oroscopo Branko domani 18 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

I corpi celesti metteranno in risalto il tuo fascino e sarai più consapevole di quelle sottigliezze che fanno la differenza quando si tratta di sedurre. Con il tuo carattere focoso e appassionato scioglierà i cuori. L'amore busserà alla tua porta e questa volta resterà.

Toro

Ci sarà comprensione tra i membri della vostra famiglia e maggiore apertura a manifestare affetti. Se cerchi di prendere posizioni dominanti rovinerai questo particolare clima, quindi rispetta il modo di essere di coloro che ami e lascia che i sentimenti emergano.

Gemelli

Sarà il momento ideale per uscire, contattare le persone e avventurarsi nell'universo dei legami. Dai credito ai tuoi nuovi amici perché ti apriranno una serie di opzioni piacevoli e ti porteranno a scoprire nuovi piaceri.

Cancro

Una persona femminile ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Economicamente, il successo ti accompagnerà e avrai soldi extra. C'è un oggetto o un possesso che desideri? Comprare! Il miglior investimento è possedere ciò che vuoi.

Leone

Ricordate che siamo figli del presente. Questo è il momento per voi di essere spontanei e mettere da parte le azioni premeditate. Lascia che il tuo cuore e il tuo istinto ti mostrino la strada, metti da parte i manuali di istruzioni e fidati della tua bussola interiore.

Vergine

Avrai un atteggiamento riflessivo e pacifico e ti allontanerai dalle influenze esterne per guardarti dentro. La necessità di evitare conflitti, essere più comprensivi e riconciliarsi con i tuoi avversari nascerà da dentro di te. La vostra vita spirituale acquisterà forza.

Bilancia

Entrerai in contatto con persone creative che ti aiuteranno a canalizzare la tua ispirazione ed esprimere le tue capacità artistiche. La tua vita romantica sarà riattivata. Se sei single, sali sul ring perché c'è la possibilità che incontrerai qualcuno a un raduno o a un evento sociale.

Scorpione

Sei una persona ambiziosa ed energica e sei sempre disposto a raddoppiare i tuoi sforzi quando si tratta di progredire. Questo è il momento ideale per sviluppare al massimo le tue capacità e mostrare cosa puoi fare. Ci sarà qualcuno disposto ad assisterti e collaborare con te.

Sagittario

Siete nati per essere in espansione e movimento permanenti. È tempo di passare dalle idee all'azione e incanalare il tuo abbondante flusso di energia attraverso lo studio o il viaggio. Avrai abbastanza fiducia per scommettere su ciò che ti piace.

Capricorno

Le tue ambizioni di progresso saranno in superficie. Le operazioni commerciali con la famiglia o gli immobili hanno le migliori previsioni. Avrai un olfatto speciale per percepire ciò che gli altri cercano di nascondere e questo sarà molto utile durante la negoziazione.

Acquario

Sarai interessato a coltivare la tua vita sociale e a frequentare i tuoi amici e ti connetterai con persone intense e carismatiche. Nelle vostre relazioni ci sarà una chimica molto speciale perché la passione si combinerà con la dolcezza. Qualcuno ti dirà parole molto belle.

Pesci

È il momento ideale per iniziare lo yoga o qualche altra disciplina fisica che ti aiuta a bilanciare i tuoi centri energetici perché il tuo corpo è profondamente legato al tuo spirito. Ti sentirai bene nella misura in cui apprezzi e dai priorità alla tua salute.

