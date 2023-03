Programmi Tv Stasera oggi 17 marzo 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Il 17 marzo 2023 i telespettatori potranno sintonizzarsi su Benedetta Primavera di Rai Uno e Buongiorno mamma di Canale 5 per la programmazione televisiva della serata.

Per facilitare un'efficace recensione, abbiamo suddiviso la programmazione di venerdì 17 marzo 2023 in sezioni tematiche. Ogni film o spettacolo è accompagnato da una sinossi e ogni telegiornale da un breve riassunto della puntata. Di seguito è riportata la programmazione dei canali televisivi gratuiti e non gratuiti per la serata.

FILM

Sintonizzatevi su Rai 4 alle 21.20 per vedere Un conto in sospeso. Frank, affetto da una malattia irreversibile, esce di prigione dopo aver scontato una lunga pena per un crimine che non ha commesso. Al suo rilascio, si imbarca in una missione di vendetta contro coloro che lo hanno accusato ingiustamente.

Alle 21.10 su Rai Movie, gli spettatori potranno vedere "E poi c'è Katherine". Katherine Newbury è una rinomata conduttrice televisiva che, tra accuse di sessismo e un calo di spettatori, decide di assumere Molly come scrittrice. La sua decisione, volta a placare la conversazione sulla disparità di trattamento, porta a esiti inaspettati e umoristici, a causa del diverso background e dell'età delle due donne, che però sono entrambe unite dall'entusiasmo per i dialoghi taglienti e dall'ambizione condivisa di rivitalizzare lo show.

Alle 21.21 su Italia 1, Jack Reacher: Punto di non ritorno vedrà Jack Reacher impegnato a proteggere il maggiore Susan Turner da false accuse di spionaggio e a scoprire la verità.

Sky Cinema 1 propone alle 21.15 il ritorno di Superman. L'iconico e potente supereroe torna dopo un lungo periodo di assenza e deve sventare i piani nefasti di Lex Luthor, che sta cercando di costruire un continente fatto interamente di kryptonite.

Alle 21.00 su Iris andrà in onda Il Padrino Parte II. Ambientato nel 1958, l'impero della famiglia Corleone negli Stati Uniti sta iniziando a crollare, con ripercussioni sulle relazioni tra i suoi membri. Michael, figlio di Vito, assume il ruolo di Padrino, ma il potere lo rende una figura solitaria.

TELEFILM

Alle 21.20 su Rai Due va in onda NCIS. Lo sfortunato incidente di William Watson, un giovane aspirante marinaio, investito da un'auto, spinge la squadra a chiedere spiegazioni a Delilah, la moglie di McGee. Alle 21.47 su Canale 5 inizierà la seconda stagione di Buongiorno, mamma! Il ritrovamento di un cadavere nel lago di fronte alla casa di Borghi ha fatto scalpore a Bracciano.

DIVERTIMENTO

Sintonizzatevi su Rai Uno alle 21.25 per assistere a Benedetta Primavera, una vetrina dei tanti talenti di Loretta. Saranno presentate quattro puntate, ognuna delle quali sarà incentrata su un tema diverso ed esplorerà diversi aspetti della cultura pop. Numerosi gli ospiti, tra cui vecchi amici, giovani personaggi televisivi, attori, cantanti e comici. Loretta si cimenterà in conversazioni, numeri musicali, sketch e altro ancora, con imitazioni e sorprese. Non mancate!

DOCUMENTARI

Antonio Di Bella introdurrà su Rai Tre alle 21.20 il documentario "Gianni Agnelli, in arte l'avvocato". Il documentario, in occasione del ventennale della scomparsa di Agnelli, approfondirà le tappe fondamentali della sua vita e si soffermerà sul percorso dell'uomo stesso, sia nei suoi successi che nei suoi fallimenti, prima del suo personaggio pubblico.