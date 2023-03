Diletta Leotta incinta? le foto non lasciano dubbi «Lo ha confessato lei stessa»

Anche i più sprovveduti dovrebbero essere ciechi per non notare le curve più voluttuose - segno rivelatore di una pancetta in forno - nel suo ultimo video postato sui social!

Diletta Leotta è in dolce attesa? Il suo pancione è ormai allo scoperto: "È stata lei stessa a vuotare il sacco!".

Diletta Leotta ha finalmente svelato il suo segreto: il pancione è in bella mostra! Anche se non ha ancora confermato la notizia, i più attenti hanno notato che le sue curve si sono fatte più curve - il segno rivelatore di una donna incinta! Nei suoi ultimi post sui social media, sembra non preoccuparsi di nascondere il pancione, quindi possiamo essere certi che le voci sono vere!

Le voci

Da un po' di tempo si vocifera che la Leotta e il suo fidanzato Loris Karius stiano progettando di mettere su famiglia! La loro relazione si sta decisamente scaldando, visto che Loris ha già conosciuto i genitori della Leotta. Sebbene nessuno dei due abbia confermato la gravidanza, si è notato che la Leotta ha abbandonato i suoi soliti abiti attillati per qualcosa di più comodo. A quanto pare, la stella del calcio di Serie A si è persino lasciata sfuggire da uno dei suoi colleghi che sta aspettando un fagottino di gioia, ma sta aspettando qualche mese prima di dare il grande annuncio ufficiale. A proposito di baby boom!

Gli indizi

Nel suo ultimo post su Insta, la Leotta sfoggia un pancino perfettamente tonico e tutti parlano di quanto sia più dolce la sua forma rispetto a quella della conduttrice televisiva! Anche la didascalia è piuttosto eloquente: chiede consigli su cosa indossare per la festa del papà, ma chissà, forse non è il suo papà che sta cercando di impressionare? Uno, due, tre o quattro: la lotta è reale!