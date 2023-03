Oroscopo Branko domani 19 marzo 2023: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Con l'inizio del nuovo anno astrologico da lunedì (20) si tende a sentirsi con maggiore energia, gioia e volontà di godersi la vita con il proprio partner. Quindi è una grande settimana per uscire dalla routine e organizzare un incontro diverso con la persona accanto a te, come da qualche parte vicino alla natura. Tra venerdì (17) e domenica (19), tuttavia, sono giorni in cui si tende a sentirsi più sensibili ed emotivamente agitati, quindi raddoppia la pazienza ed evita di agire impulsivamente in amore per non finire per ferire l'altro senza bisogno. Mercoledì (22) e giovedì (23) ti sentirai più comunicativo, mentre Sole, Luna e Mercurio si allineano nel cielo, prendi questi giorni per parlare con la persona accanto a te in modo naturale e tranquillo. Se sei single, questa può anche essere una settimana interessante per incontrare una nuova persona o per migliorare la tua comunicazione con gli altri in modo da poterti avvicinare a qualcuno se lo desideri. Tuttavia, evita l'impazienza e l'irritabilità in amore, questo perché ti consigliamo di aumentare la tua pazienza con te stesso e l'altra persona che si avvicina in modo da non agire impulsivamente. Sfrutta l'energia per pensare profondamente a quali sono i tuoi desideri e le tue prospettive per vivere una nuova relazione d'amore. Modificate le vecchie opinioni che oggi non sono più con quello che siete.

Vergine

L'energia del cielo sarà agitata per tutta questa settimana ed è del tutto possibile che ti senta a disagio con tutta questa eccitazione, quindi in amore, il consiglio è di cercare maggiore tranquillità, comfort e armonia, senza inventare troppe attività radicali. Domenica (19) Luna, Giove e Marte fanno un grande sguardo nel cielo, favorendo momenti di affetto, affetto e relax, quindi può essere un buon giorno per creare una routine speciale per te e il tuo partner, sia a casa che in un luogo che sia piacevole per entrambi. La Luna nuova, che si svolge martedì (21), ti porterà la necessità di rinnovare la tua relazione, quindi da questa data fino a giovedì (23) è interessante parlare con il tuo partner dei tuoi desideri per il futuro. Se sei single, i prossimi giorni ti chiedono di essere più disposto a incontrare una nuova persona e avvicinarti a chi sembra interessante, fai attenzione a non isolarti dalle persone se vuoi un nuovo coinvolgimento ora. Inoltre, questa è una settimana in cui devi essere onesto con te stesso sui tuoi desideri e desideri in amore, non sopprimere o scappare dai tuoi sentimenti, perché se lo fai, più confuso e indeciso potrebbe sentirti. Approfitta di questo momento per vivere la sfera dell'amore con più leggerezza, senza troppa pressione e naturalmente.

Bilancia

Mercurio e Sole entrano nel segno dell'Ariete questa settimana rispettivamente sabato (18) e lunedì (20). La tua sfera amorosa sarà ampiamente attivata, dimostrando che questa settimana è del tutto possibile che tu senta un maggiore desiderio di parlare con il tuo partner, goderti la compagnia dell'altro e divertirti insieme, valorizzando la leggerezza e il buon umore nel coinvolgimento. Per tutta la settimana Venere, Marte e Saturno si incontrano positivamente nel cielo, segnando un periodo speciale per sorprendere la persona accanto a te. Dai regali speciali agli inviti senza preavviso o alle dichiarazioni d'amore fuori orario, questo aumenterà il romanticismo e l'intimità tra di voi. Se sei single, i prossimi giorni sono interessanti per incontrare una nuova persona o addirittura diventare più intimi con qualcuno che è già nella tua vita, tuttavia, agisci con calma e senza cercare di affrettare le cose. Non è il momento di avere comportamenti impulsivi o immaturi, la pazienza sarà estremamente importante per maturare gradualmente i tuoi sentimenti per qualcuno e sentirti più sicuro quando sei coinvolto. Questa è anche una settimana indicata per migliorare la comunicazione e la simpatia con l'altro quando si tratta di amore, essere disponibili ad avviare dialoghi e divertirsi con una persona che cattura la tua attenzione.

Scorpione

Questa è una buona settimana per aumentare la tranquillità e il calore nella routine della tua relazione, quindi prenditi i prossimi giorni per fare attività più familiari o frequentare luoghi più tranquilli con il tuo partner. Inoltre, è un periodo in cui dovrai cercare un maggiore controllo emotivo, specialmente da martedì (21) fino a giovedì (23), per evitare di scontare le tue frustrazioni con l'impulso nella tua coppia. La cosa migliore da fare in questi prossimi giorni è dare priorità all'armonia, al rispetto e alla maturità tra di voi, da entrambe le parti. Concentrati sull'avere atteggiamenti più affettivi e premurosi verso l'altro, perché in questo modo sarai in grado di sentirti bene con te stesso e la relazione. Se sei single, è una buona cosa tagliare i legami con qualcuno che potrebbe non farti del bene o con qualcuno che non vuole le stesse cose che vuoi tu. Scommetti di avvicinarti a chi ha a che fare con te, qualcuno che ti fa bene, che porta leggerezza e rilassatezza e allontanati da tensioni e cariche eccessive. Inoltre, è interessante riflettere su quale tipo di relazione vuoi costruire da qui e allineare le tue azioni e atteggiamenti personali con quei desideri. È inutile volere un certo tipo di coinvolgimento e agire al contrario.