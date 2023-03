Oroscopo Branko domani 19 marzo 2023: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete Questa settimana il cielo sarà forte con l'energia del tuo segno e ti sentirai molto più a tuo agio ad agire spontaneamente e naturalmente con il tuo partner. Martedì (21), la Luna è nuova nel suo segno e segna un momento eccellente per cercare rinnovamento, cambiamento e crescita nella sfera amorosa, godere di questa buona energia per avere conversazioni oneste con il tuo partner e, chissà, conoscere un nuovo posto accompagnato dalla tua persona speciale. D'altra parte, i prossimi giorni portano maggiori possibilità di irritazione e inflessibilità, con questo il consiglio è di cercare di agire in modo più consapevole e calmo con se stessi e con l'altro anche in modo che il rapporto rimanga in armonia e senza grandi tensioni. Se sei single, questo è un momento propizio per cercare maggiore tranquillità, armonia e gioia nell'amore. Questo può significare avvicinarsi a qualcuno che ti fa sentire tutto o mantenere le cose come sono, a seconda della tua situazione attuale. Questa è anche una settimana per relazionarti con leggerezza e senza fretta, poiché potresti sentirti senza dubbio e insicuro riguardo ai tuoi prossimi passi in questa sfera della vita, quindi evita di prendere decisioni importanti o trarre grandi conclusioni. Scommetti di più sull'approfittare della tua azienda o della compagnia di qualcuno interessante senza pensare al futuro, farlo ti aiuterà a sentirti più sicuro riguardo alle tue prossime esperienze in amore.

Toro

Venerdì (17) e sabato (18), Sole e Mercurio formano un aspetto congiuntivo nel cielo e in questi giorni può essere interessante esprimere onestamente e profondamente i tuoi sentimenti alla persona accanto a te. Condividi i tuoi sogni, desideri, paure, dubbi e persino, più apertamente dichiari il tuo amore per l'altro, questo aiuterà la relazione a costruire maggiore intimità e romanticismo. Fino a martedì (21) Venere, il tuo pianeta reggente, forma un buon aspetto con Saturno, indicando che questi sono giorni importanti per relazionarsi con la maturità, evitando atteggiamenti immaturi o che non si adattano alla persona che sei in sostanza, quindi se è necessario chiarire qualche argomento tra te e l'altro, scommetti di risolvere con calma e senza cercare conflitti più grandi. Se sei single, è una settimana interessante per rafforzare e nutrire la tua sfera amorosa! Questo può significare migliorare il tuo coinvolgimento con qualcuno di speciale, se quella persona è già nella tua vita o concentrarti sul miglioramento della tua relazione con te stesso per sentirti più fiducioso e ottimista riguardo all'amore. Comunque sia, è il momento di concentrarsi sul sentirsi bene quando si pensa di relazionarsi con qualcuno, scommettere su attività piacevoli come uscire a cena con qualcuno che attira la tua attenzione o visitare il tuo posto preferito con qualcuno di cui ti fidi. È un momento in cui devi affrontare razionalmente ciò che sta accadendo nella tua area amorevole per essere gradualmente in grado di costruire le relazioni o le relazioni che desideri.

Gemelli

Tra domenica (19) e lunedì (20), la Luna forma un buon aspetto nel cielo con Giove e Saturno, segnando questi come giorni speciali per combinare qualche incontro o attività incoraggiante con il tuo partner, come un'attività all'aperto o con gli amici in comune. L'energia del Sole che entra in Ariete dal 20 ti porterà disposizione, buon umore e bisogno di libertà nella sfera amorevole, con questo è interessante che tu condivida con il tuo partner i tuoi desideri spontaneamente e onestamente - questo aiuterà te e l'altro a rimanere in sintonia. Martedì (21) e mercoledì (22), gli aspetti tesi nel cielo tendono a renderti più agitato, quindi fai attenzione a non scartare le tue frustrazioni nel tuo coniuge. Se sei single, i prossimi giorni sono positivi per aumentare la tua cordialità e gentilezza verso le persone intorno a te, in quanto ti farà sentire bene con te stesso e aprirà maggiori possibilità di incontrare nuove persone se lo desideri. Goditi questa energia positiva nella tua sfera amorevole per iniziare dialoghi con coloro che ti sembrano interessanti e hanno qualcosa a che fare con te, la socialità è una tua abilità naturale e applicarla nella tua sfera amorevole porterà buoni risultati. È possibile che una persona lontana da te cerchi di avvicinarsi o almeno mostrare interesse per te, rifletti attentamente se vale davvero la pena accettare quell'approccio.

Cancro

Con l'inizio di Mercurio in Ariete da sabato (18) ti sentirai più come comunicare con il tuo partner, assicurati che la comunicazione tra di voi rimanga tranquilla, divertente e leggera per poter sfruttare maggiormente questa energia astrologica. Martedì (21) ricorre l'inizio della Luna nella sua nuova fase ed è un buon periodo per cercare il rinnovamento anche nella sfera amorosa, quindi cercate di uscire dalla routine, segnando diversi incontri o conoscendo nuovi posti con la persona al vostro fianco. Al contrario, il cielo forma diversi aspetti impegnativi e sarà importante mantenere un maggiore controllo e consapevolezza delle proprie emozioni per evitare tensioni. Se sei single, questa è una grande settimana per incontrare qualcuno di speciale, se lo desideri. Affinché questo nuovo incontro avvenga, è interessante partecipare a luoghi pubblici o a qualche evento privato, inoltre, attivare di più la tua comunicazione e cordialità ti aiuterà ad attirare più sguardi per te. Evitate, tuttavia, di essere coinvolti in fretta. È meglio che ti concentri sul conoscere in profondità e calmare la persona che attira la tua attenzione, in questo modo sarai in grado di avere abbastanza fiducia per decidere se quella persona vale davvero la tua dedizione in amore o meno. Inoltre, è un periodo in cui dovresti dare priorità alla tua salute emotiva in amore, evitando l'approccio con coloro che ti fanno sentire male.