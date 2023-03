Oroscopo Branko domani 19 marzo 2023: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L'energia del nuovo anno astrologico, da lunedì (20) ti farà sentire il bisogno di cambiamenti nella tua relazione, quindi cerca di avere nuovi atteggiamenti, nuove azioni e nuovi modi per mostrare affetto per il tuo partner, uscire dalla routine e compiacenti. Principalmente da sabato (18) Venere e Saturno si incontrano positivamente, fino a giovedì (23), quindi sono giorni speciali per avere conversazioni profonde, serie ed edificanti per la tua relazione! Goditi questi giorni per allineare i tuoi desideri con i desideri del tuo partner e mantenere la relazione in maggiore armonia e armonia. Inoltre, è il momento di raddoppiare la calma e la pazienza con te stesso e la persona al tuo fianco. Se sei single, i prossimi giorni chiedi una postura più ottimista, sicura e divertente per incontrare e parlare con una nuova persona. Lascia andare il tuo passato e vivi nuove esperienze in amore. Tuttavia, evita un coinvolgimento troppo veloce, è indicato che conosci bene la persona che attira la tua attenzione per sentirti più sicuro dei tuoi sentimenti nei confronti di quel qualcuno. Inoltre, è un buon momento per vivere l'amore con leggerezza e senza spese.

Capricorno

Tra venerdì (17) e domenica (19), l'energia della Luna calante stimolerà il tuo desiderio di sfogarti con il tuo partner, quindi prendi questi giorni per condividere i tuoi pensieri, desideri, emozioni, non solo sulla relazione d'amore, ma anche sulla vita. L'energia di Mercurio in Ariete ti darà più coraggio per parlare di questioni che possono essere troppo personali e persino difficili da dire per te, ma questi dialoghi più intimi tra te e l'altro costruiranno e rafforzeranno l'impegno. Mercoledì (22), fai attenzione all'irritabilità e agli sbalzi d'umore molto intensi, evita di scartare le tue paure nella persona accanto a te. Se sei single, i prossimi giorni saranno favorevoli per valutare i tuoi ultimi impegni e capire cosa non ha funzionato. Quali sono le azioni, le idee, le situazioni, le persone e le abitudini che non ti piacciono e che non vuoi ripetere nella prossima relazione? Avere questo sguardo valutativo su ciò che è successo finora nella tua sfera amorosa ti aiuterà a dare priorità alla tua salute mentale ed emotiva, impedendoti di ripetere comportamenti e scelte che ti hanno precedentemente ferito. Inoltre, può anche aiutarti a sentirti sicuro di andare avanti e vivere nuove esperienze in amore.

Acquario

Sabato, la Luna e Urano si incontrano positivamente nel cielo e segnano un giorno favorevole per risolvere o chiarire alcune questioni in sospeso con il loro partner, questo aumenterà l'armonia della relazione. Martedì (21), con l'inizio della Luna nella sua nuova fase, potresti sentirti più agitato e questa agitazione può essere positiva per aumentare l'umore in amore, allo stesso tempo, questo movimento richiederà maggiore pazienza e calma con te stesso e con la persona al tuo fianco. Questa è una settimana per voi per relazionarvi spontaneamente e rispettosamente l'uno con l'altro, per fornire maggiore rilassamento e meno tensioni nella vostra sfera amorosa, inoltre, c'è una buona energia per impostare incontri inaspettati per spostare la relazione. Se sei single, questa è una settimana interessante per vivere la tua sfera amorosa in modo non attaccato, fluido e flessibile. Pertanto, non è indicato cercare un attaccamento eccessivo a qualcuno o a qualche coinvolgimento. Avendo una postura rilassata, sarai in grado di goderti la compagnia di qualcuno di interessante senza spese senza pensare eccessivamente al futuro, che sarà molto positivo per la tua salute mentale. Usa l'energia di questi prossimi giorni per impegnarti con calma, pazienza e naturalezza, valutando gradualmente chi ha qualcosa a che fare con te e chi no.

Pesci

Marte e Nettuno, il loro pianeta reggente, continuano a formare un aspetto impegnativo nel cielo e questo significa che devi stare attento alle azioni e agli atteggiamenti impulsivi in quanto possono finire per ferire il tuo partner. Goditi l'intensa energia dell'Ariete per creare un'atmosfera vivace e gioiosa in amore, questo ti aiuterà a sentirti più in sintonia l'uno con l'altro, scommettere su conversazioni rilassate e fissare appuntamenti in luoghi animati per entrambi. Mercoledì (22) e giovedì (23) sono giorni per dare priorità alla tranquillità e alla tranquillità nella relazione, evitando inutili disaccordi o, ancora, luoghi frequenti con molte persone e con molto rumore. Tu e il tuo partner dovete mantenere la calma per mantenere il vostro coinvolgimento in equilibrio. Se sei single, questo è un momento in cui dovresti allontanarti da qualcuno o da un coinvolgimento amorevole che ti porta tensioni o insicurezze - dare priorità alla tua salute mentale ed emotiva. Dando priorità a questi punti, ti sentirai leggero, più ottimista e più chiaramente in grado di ripensare i tuoi desideri e desideri quando si tratta di amore, senza doverti caricare così tanto tutto il tempo. Inoltre, è interessante che ti apri a incontrare nuove persone e avere esperienze d'amore diverse da quelle che hai avuto prima per evitare che i modelli dei vecchi comportamenti si ripetano nel tuo momento presente.