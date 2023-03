Oroscopo Branko domani, 21 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

In questa luna piena ti suggerisco di cogliere l'occasione per informarti perché la tua mente sarà molto sveglia e agile. Un essere molto saggio vi guiderà e grazie alla sua benefica influenza intravedrete nuove alternative. Imparerai lezioni di vita molto importanti.

Vergine

In questa luna piena valuterai alternative per generare nuove fonti di reddito e si presenterà l'opportunità di avviare una nuova partnership commerciale. Se hai intenzione di fare un investimento, chiedi consiglio. Il punto di vista di qualcun altro ti aiuterà a gestirti meglio.

Bilancia

In questa luna piena svolgerai un'intensa vita sociale e brillerai di "luce propria". Cogli l'opportunità di prendere iniziative con altre persone perché l'interazione ti darà potere. Ma non essere permissivo con gli altri e incoraggiati a stabilire le tue linee guida e condizioni di ingresso.

Scorpione

La luna piena attiverà il settore del servizio spirituale e ti troverai a impiegare tutte le tue energie per aiutare gli altri. Ma per prenderti cura degli altri non dovresti dimenticare te stesso o trascurare te stesso. Riposati e mangia bene o poi il tuo corpo avrà il suo pedaggio.