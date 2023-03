Oroscopo Paolo Fox domani 21 marzo 2023, lo zodiaco completo

Ariete

Hai fatto bene a non prendere le voci per oro colato. Scopri di più. Le nuove idee ti daranno molta energia, ma non cercare di andare troppo lontano o troppo velocemente, quindi imposta il tuo ritmo, ma metti distanza. Hai raggiunto un momento chiave in cui sei acutamente consapevole delle possibilità future. Prova a effettuare una revisione approfondita della tua vita emotiva. Ariete, hai le idee chiare e hai ragione.

Toro

Ora sei molto più bravo a controllare le tue emozioni e questo ti permetterà di essere più ricettivo alle persone intorno a te. Fatti coinvolgere di più se vuoi avere più influenza sulle cose. Toro, questa luna prefigura numerosi incontri, nuove amicizie e interazioni che espanderanno la tua cerchia sociale e i tuoi piani. D'altra parte, le tue relazioni possono finire per essere un po 'superficiali, dal momento che in realtà sei più interessato agli affari che a incontrare persone.

Gemelli

Questa è una bella giornata perché sarai curioso di tutto. La tua mente è piena di idee. Sarai desideroso di condividere i tuoi pensieri e ascoltare ciò che hanno da offrire. Troverai facile entrare in contatto con persone molto interessanti. Sarai in grado di gestire la sensibilità del tuo partner nonostante la tua impazienza. I nuovi incontri promettono perché c'è amore nell'aria. Gemelli, oggi è un buon giorno per uscire con gli amici o la famiglia

Cancro

Se sei entusiasta di ciò che impari, ti consigliamo di condividere le tue idee con gli altri. Alcuni Cancri faranno piani di viaggio. Proverai un grande piacere nel sentirti utile. I contatti con gli amici sono più caldi e aperti del solito. Soprattutto, ti sentirai più libero del solito. Il tuo fascino aumenta di giorno in giorno e sei sempre più evidente... Dovrai essere selettivo per affrontare questo. Il tuo partner sta facendo concessioni, ringrazialo.

Leone

Prima di tutto, hai paura di essere solo e tutto ciò che è sentimentale conta molto per te. Spesso hai dubbi sulle persone vicine, ma sai come tenerle sotto controllo. Non essere così dipendente e riacquisterai il tuo senso di pace, riconnetterti con le tue amicizie arricchenti. Nel mondo degli affari, Leo si affida alla comunicazione, al brainstorming e ai viaggi per aiutarti a fare grandi passi avanti nei tuoi piani.

Vergine

La tua capacità di adattarsi rapidamente sarà messa alla prova. I cambiamenti saranno positivi, non esitare. Prova a caricare le batterie in un ambiente completamente rimosso dalla tua routine quotidiana. Oggi, Vergine, dovresti abbandonare le relazioni superficiali e inclinarti verso connessioni più significative. L'amore sembrerà una lotta interiore. Assicurati di fare il possibile prima che questa lotta si trasformi in una guerra totale. Devi fare qualcosa per i tuoi dubbi personali.

Bilancia

Qualsiasi forma di studio o scrittura ti piacerà oggi perché troverai soddisfacente imparare qualcosa di nuovo. La vostra perseveranza sta pagando nello sforzo di capire coloro che vi circondano. Una leggera sensazione di solitudine nella tua vita romantica ti farà sentire abbandonato e incompreso. Stai vedendo le cose nel modo sbagliato. In realtà, non mostri abbastanza i tuoi sentimenti e ti nascondi sotto il tuo atteggiamento distante. Bilancia, riprendi il controllo.

Scorpione

Hai un immenso bisogno di allontanarti dalla tua routine quotidiana e questo ti spinge a conoscere persone nuove e interessanti. Scorpione, lasciati guidare dall'istinto del tuo cuore e la fortuna ti accompagnerà. Non esitare a provare di più per uscire e incontrare nuove persone, mentre ottieni lo spazio di cui hai bisogno. Nuove esperienze si apriranno per te e non vedrai l'ora di approfittare di questa opportunità. Anche così, dovresti stare attento e pensare a quanto lontano puoi andare.

Sagittario

Per natura, sei un ricercatore della verità. Ti piace sapere cosa sta succedendo, ma anche nel quadro generale, ti piace sapere dove sei diretto. Pertanto, troverai difficile sopportare la mancanza di sensibilità di certe persone e vedrai che sei solo una pedina nel loro gioco. Sagittario, questo non è il momento di farsi coinvolgere in controversie. Il regno dei sensi diventa molto urgente. Il tuo bisogno di intimità e unione potrebbe deprimerti se sei solo. Non accettare la situazione, esci là fuori.

Capricorno

Troverete mille e una cosa da fare oggi... Lentamente! E prenditi il tuo tempo. Sarai più aperto a diversi modi di pensare. Ricorda, solo gli sciocchi non cambiano mai idea. La tua sottigliezza sta sconcertando il tuo partner. Capricorno, migliorerai l'ambiente emotivo esponendo più apertamente i tuoi gusti, preferenze e opinioni. Concentrati sulle attività che hai in comune. Semplicemente, fare una passeggiata insieme potrebbe avvicinarvi e incoraggiare la conversazione.

Acquario

Questo è il giorno perfetto per fare piani per le vacanze future. È anche un ottimo giorno per pianificare una gita divertente o un evento sociale. Riceverai buone notizie. Il tuo stato d'animo sarà di determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi rallegrati. La tua libido ti spingerà a regalarti per davvero, sarà troppo allettante... E, inoltre, l'Acquario, raggiungere nuovi livelli di intimità ti permetterà di sentirti veramente felice con te stesso.

Pesci

Una relazione o un amore duraturo? Non lo sai ancora e davvero non vuoi saperlo. Ti piace divertirti e goderti il momento presente. La tua capacità di divertirti e vivere la vita al massimo è un dono che ti aiuterà a trovare la vera felicità. Che qualità rara! Ora è un buon momento per (ri)iniziare i tuoi studi o conoscere un nuovo ambiente culturale. Pesci, lì troverai grandi soddisfazioni e grandi persone che ti aiuteranno a scoprire nuovi orizzonti.