Anticipazioni Uomini e Donne oggi 20 marzo 2023: Trono Classico e Over, in diretta TV

Uomini e Donne, l'episodio di lunedì 20 marzo 2023 in diretta dal vivo alle 14:45: ecco le anticipazioni

Il popolare programma Uomini e Donne ritorna il 20 marzo 2023, dopo la pausa del 17 marzo per trasmettere lo speciale "Amici, Verso il serale". In studio, come di consueto, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti. I tronisti di questa stagione includono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. L'episodio sarà trasmesso dalle 14:45 e noi di TvBlog lo seguiremo con il nostro abituale liveblogging.

Uomini e Donne, Riassunto precedente

Nell'ultimo episodio trasmesso di Uomini e Donne, l'attenzione era rivolta alla scelta di Federico. Il giovane tronista, dopo mesi di incertezza, ha scelto Carola, lasciando delusa Alice che si aspettava tale decisione. L'intera puntata si è concentrata sull'ultima fase del percorso del ragazzo. Rimangono ancora Lavinia Mauro e i nuovi arrivati, Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Per quanto riguarda il trono over, Desdemona ha dovuto lasciare il programma a seguito di alcune segnalazioni e registrazioni portate alla luce da Armando. Gemma e Silvio continuano a conoscersi nonostante le esitazioni da parte della dama.

Uomini e Donne, anticipazioni episodio 20 marzo 2023

Dalle anticipazioni, nessuna decisione ancora per Lavinia, indecisa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Nel frattempo, Gemma e Silvio si frequentano, ma la dama mostra dubbi riguardo alcuni comportamenti del cavaliere. Tra i due scoppia una breve discussione a causa delle incomprensioni sorte tra di loro. Tuttavia, la situazione si risolve e i due ballano insieme. Arriva una nuova dama per Riccardo…

Dove guardarlo in TV e in streaming

Il programma può essere visto su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity. Su Witty Tv, è possibile rivedere l'episodio e le clip con i momenti salienti.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle 19:50, sarà trasmessa la replica dell'episodio del giorno. Newsitaliane seguirà in diretta l'episodio a partire dalle 14:45.