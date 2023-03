Oroscopo Branko, domani 22 marzo 2023: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non dovresti preoccuparti perché non parli una lingua straniera sconosciuta. Hai solo problemi a comunicare e oggi potresti sentirti solo nel mondo. Ad ogni modo, Ariete, non dovresti avere paura, perché è qualcosa di temporaneo. Non dovresti nemmeno chiuderti in te stesso. Non dimenticare che discutere è condividere idee, quindi non trasformare la conversazione in un monologo. Quindi dovreste fare un piccolo sforzo e presto ristabilirete il contatto con il resto dell'umanità.

Toro

Dovresti riconoscere che l'imminente stagione primaverile e la stagione dell'amore non ti influenzano. Inoltre, Toro, non sai cosa ti sta succedendo e se dubiti o meno dei tuoi sentimenti. Dovresti essere chiaro che questo non è il momento di perdere. Potrebbe essere che tu abbia semplicemente paura di dichiarare il tuo amore o di impegnarti. Preferisci giocare le carte della cautela e riservarti.

Gemelli

Data l'energia fisica che manifesti oggi che ti farà muovere e saltare, avrai bisogno di spazio per esercitare. Gemelli, dovresti convincere il tuo partner o il tuo migliore amico a fare qualcosa che vuoi veramente. Non importa se sta facendo una passeggiata, allo zoo o in uno stadio di calcio, ma dovrai trovare un modo per bruciare tutta quell'energia. Qualunque sia la formula che usi, sicuramente coloro che ti accompagnano, apprezzeranno tanto quanto te.

Cancro

Durante il giorno potrebbe esserci un forte aumento della temperatura... La tua libido risveglia e stimola il tuo lato più seducente e civettuolo. Cancro, non dovresti esitare ad approfittare di questa fase per lanciarti nella conquista della persona che è l'oggetto del tuo desiderio. Sarai il primo sorpreso dal tuo coraggio e coraggio. Se hai già una relazione, è tempo per te di riaccendere la fiamma.