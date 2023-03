Oroscopo Branko domani 25 marzo 2023, le previsioni complete al TOP

Ariete

Oggi sarete più lucidi che mai, la vostra mente brillerà e avrete la possibilità di accrescere la vostra capacità di comprensione. Il motto di Èsùs è che coltivi il tuo lato intellettuale, studiando, ricercando o facendo viaggi che stimolano la tua curiosità

Toro

Oggi la tua economia può prendere una svolta, dipende da te che questo cambiamento sia positivo. Sarà un buon momento per guidarvi attraverso le vostre più alte aspirazioni. Èsùs raccomanda di non lasciarsi sopraffare quando si lotta per una posizione migliore o si difende ciò che è tuo.

Gemelli

State iniziando una tappa importante per la vostra crescita personale. È tempo di esplorare le opportunità che si presentano per il tuo sviluppo. La vostra eloquenza, simpatia e intelligenza saranno esaltate, Egli vi dice di espandere questi doni a beneficio di tutti.

Cancro

Èsùs ti dice che i dubbi e le domande che trascini dal passato troveranno la loro risposta se sei disposto a vedere oltre le apparenze. Nel mondo degli angeli e della chiromanzia, troverai un ponte verso l'infinito. Coltivate il vostro lato spirituale.

Leone

Diventerai più popolare all'interno della tua cerchia di amici e avrai l'opportunità di verificare la tua grande capacità di convocazione. Farai una partnership molto efficace con qualcuno che condivide la tua visione del futuro. Vi consiglia che il pluralismo predomina nei vostri legami.

Vergine

Aumenterà il tuo livello di lavoro e il grado di esposizione pubblica. Tutti gli occhi cadranno su di te e dovrai rispondere per le altre persone. Èsùs ti dice di usare tutte le tue armi e strumenti perché è ora di scalare i ranghi.

Bilancia

Il percorso sarà illuminato e troverete l'uscita del labirinto. Ti dice di mettere la tua mente in modo positivo, connetterti con il desiderio del tuo cuore e puntare in alto. Disciplinate i vostri pensieri, dirigeteli verso la luce e andrete molto più lontano di quanto possiate immaginare.

Scorpione

Attraverserai momenti cruciali in cui saranno in gioco interessi importanti. Farai operazioni commerciali legate al settore immobiliare o probabilmente riceverai prestiti o eredità. Èsùs ti dice di sfruttare al meglio le tue qualità di imprenditore e stratega.

Sagittario

Oggi la tua vita sociale si moltiplicherà e parteciperai a eventi in cui incontrerai persone diverse. Sarà un'occasione perfetta per creare nuove alleanze e relazioni commerciali. Èsùs ti dice di arrivare al punto delle conversazioni e chiedere direttamente cosa vuoi sapere.

Capricorno

L'attività lavorativa si moltiplicherà e a volte ti troverai a fare più cose contemporaneamente. Migliorerà il rapporto con i tuoi colleghi e questo aumenterà il tuo livello di produttività. Èsùs ti dice di informarti e di scambiare materiale con i tuoi colleghi.

Acquario

Come ben sai sei una persona unica e ineguagliabile e la tua visione della vita è solitamente avanzata, ma ultimamente sei implacabile e severa. Ti dice di rilassarti un po' e coltivare il dialogo con gli esseri che ami.

Pesci

I tuoi legami familiari acquisiranno maggiore importanza del solito. I ricordi del passato che hanno lasciato il segno su di te ti verranno in mente e ti commuoverai. Èsùs ti dice di incanalare i tuoi sentimenti attraverso gesti e parole.