Oroscopo Branko domani 25 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Per voi sarà un momento di inizio in cui sentirete il bisogno di diversificare. Un fratello, un cugino o un compagno di studi assumeranno un ruolo di primo piano. In questa prima luna nuova dell'anno astrologico dovrai imparare a dialogare e pensare prima di agire.

Toro

Questa è una data spirituale molto importante e sarete in sintonia con le onde cosmiche. Pertanto, in questa prima luna nuova dell'anno astrologico ti suggerisco di allontanarti dal rumore esterno per ascoltare la tua voce interiore. Troverete una risposta trascendentale.

Gemelli

Parteciperai a numerose attività di gruppo in cui svolgerai un ruolo di comunicatore. Interagire con altre persone ti riempirà di vigore e ti darà la forza di combattere per i tuoi ideali. In questa prima luna nuova dell'anno astrologico rinnoverai il tuo senso di amicizia.

Cancro

Cercherai un certo grado di coerenza tra ciò che dici e fai e farai in modo che il tuo comportamento sia esemplare perché sarà in gioco la tua reputazione. In questa prima luna nuova dell'anno astrologico, la compagnia sarà la chiave per raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

Leone

Siate vigili perché la provvidenza verrà a voi sotto forma di guida; Parole sagge e consigli. Le questioni legali saranno riattivate e le procedure di visto o residenza avanzeranno. Inoltre, questa prima luna nuova dell'anno astrologico favorirà viaggi e contatti con gli stranieri.

Vergine

In questa prima luna nuova dell'anno astrologico avrete una rinascita nel campo della sessualità. Nel tuo letto ti svolgerai con grande abilità e dirai le parole giuste che accenderanno il richiamo della passione. Inoltre, sarai un asso negli affari e otterrai molteplici profitti.

Bilancia

Questa prima luna nuova dell'anno astrologico ti dice che sei nel tuo momento migliore per amare ed essere amato. Affinché le vostre alleanze possano progredire, sarà essenziale incoraggiare il dialogo e la libertà di espressione. Potresti sentirti un po 'diviso tra i tuoi legami sentimentali e le pubbliche relazioni.

Scorpione

In questa prima luna nuova dell'anno astrologico il vostro lavoro vi permetterà di sviluppare una maggiore autonomia. Questo sarà un momento di grande attività, quindi è necessario mantenere alte le difese mangiando cibi proteici. Ti sentirai bene fisicamente finché non andrai troppo stressato.

Sagittario

Questa prima luna nuova dell'anno astrologico attiverà i temi romantici. Riceverai complimenti, inviti e almeno due proposte d'amore. Il tuo bambino interiore diventerà più dispettoso e malizioso. Se hai figli, figliocci o protetti giocherai e ti divertirai al loro fianco.

Capricorno

Vedo parenti che ti visitano, traslochi o buone notizie che arrivano dalla famiglia. Molte volte sei un po 'inespressivo e ti nascondi dietro un'armatura, ma questa prima luna nuova dell'anno astrologico ti insegnerà a manifestare i tuoi sentimenti più profondi.

Acquario

La comunicazione giocherà un ruolo essenziale in questa prima luna nuova dell'anno astrologico. Troverai qualcuno con cui parlare di quegli argomenti di cui sei così appassionato e interessato. Se sorgono questioni controverse, non alzare troppo il tono per evitare discussioni.

Pesci

La prima luna nuova dell'anno astrologico ti darà molto slancio nell'area commerciale e anche molte capacità di negoziazione. Se si presenta un'opportunità finanziaria, agisci rapidamente. Sono felice perché avrai più di una fonte di reddito.