Anticipazioni Uomini e Donne oggi 28 marzo 2023: Trono classico e over, ultime news

Sintonizzatevi martedì 28 marzo 2023 per una nuova puntata di Uomini e Donne. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli e Lavinia Mauro. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno presenti come opinionisti. La puntata andrà in onda alle 14.45 e TvBlog ne curerà il liveblogging.

Signore e signori, a che punto siamo?

Lunedì 27 marzo 2023, la puntata di Uomini e Donne si è conclusa con la conclusione della relazione tra Gemma e Silvio. Gemma ha accettato l'invito di Silvio ad andare a casa sua a Novara. Inizialmente la serata è iniziata in modo piacevole, con i due che sono usciti a cena, ma al ritorno in casa Gemma si è sentita a disagio per alcune battute di Silvio che ha trovato inappropriate e troppo volgari per la situazione.

Il suggerimento umoristico di mettere dei cuscini al centro del letto ha provocato un litigio tra Gemma e Silvio, che ha portato Gemma a dormire da sola sul divano letto. Il giorno seguente, Gemma cerca di contattare Silvio mentre è in treno, ma lui non risponde. Più tardi, al centro studi, i due decidono di porre fine alla loro relazione. La puntata si conclude con l'arrivo di due donne, venute solo per Silvio.

All'arrivo di due donne per Silvio, Tina e Gianni lo incoraggiano a mantenere la loro presenza per una potenziale conoscenza. Questo ha provocato un'accesa discussione con Gemma, che alla fine è stata sopraffatta dall'emozione e ha iniziato a piangere. Più tardi, Tina è rientrata in studio e ha espresso il suo disagio per la relazione tra Silvio e l'altra donna. L'opinionista non si aspettava che la Galgani fosse interessata a Silvio.

Quali sono le opzioni disponibili per vedere il programma in televisione e nei servizi di streaming?

I telespettatori possono accedere al programma sintonizzandosi su Canale 5 (utilizzando il telecomando per selezionare il tasto 5) o in streaming su Mediaset Infinity.

I telespettatori possono rivedere gli episodi e le clip dei momenti iconici su Witty TV. La5 manderà in onda la replica della puntata di oggi ogni sera a partire dalle 19.50.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14.45.