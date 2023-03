Programmi Tv Stasera oggi 28 marzo 2023: Film live cosa guardare

Alle 21.30 di stasera su Raiuno andrà in onda la fiction Imma Tataranni 2 dal titolo "Mogli e buoi". Imma (Vanessa Scalera) ha organizzato un viaggio a Parigi per aiutare la figlia Valentina ad affrontare la separazione da Samuel. A Matera, il primo ministro è stato informato dell'omicidio di Angelo Saraceno, un importatore di prodotti caseari. Inoltre, Calogiuri è in missione all'estero.

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per assistere alla nuova edizione del talent show "Dalla strada al palcoscenico". Dopo il successo della prima edizione, Nek torna a condurre il programma che vede protagonisti artisti di strada (cantanti, musicisti e altro) a cui è stata data la possibilità di esibirsi su un noto palco televisivo. La band del Maestro Luca Chiaravalli accompagnerà gli artisti sul palco.Alle 21.20 su Raitre, Bianca Berlinguer analizza e commenta i fatti di attualità di interesse pubblico con l'aiuto dei suoi ospiti. In precedenza, Mauro Corona contribuisce alla discussione con il suo caratteristico stile di scrittura e di alpinismo.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Alle 21.20 su Rete 4, Fuori dal coro si occuperà di attualità. Inoltre, Mario Giordano presenterà i fatti più rilevanti del momento, rinunciando ad analisi complesse per sostenere chi è in difficoltà a causa della crisi economica. I prezzi stanno aumentando e chi ha un reddito più basso è colpito in modo sproporzionato.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per seguire l'ultima puntata del celebre programma di Davide Parenti, condotto da Belen Rodriguez e con la partecipazione del comico comasco Max Angioni. Come sempre, la trasmissione proporrà le inchieste degli inviati, le interviste e le battute che hanno conquistato la notorietà di politici e personaggi famosi.

Alle 21.15 su La7, Di Martedì torna nello studio del programma di Giovanni Floris per parlare di attualità. Dopo un breve momento di leggerezza, grazie alla copertina satirica di Luca e Paolo, l'attenzione si sposta su politica ed economia, con analisi e commenti sui possibili sviluppi.

Alle 21.20 su Real Time, il reality First Date propone il suo dodicesimo appuntamento con gli ospiti Flavio Montrucchio, Yuri e Sonia. Sonia ha una rara malattia della pelle che le provoca la comparsa di macchie sul viso; riuscirà a stabilire un legame con Yuri?

Questa serata, martedì 28 marzo 2023, proporrà una selezione di film.

Rai 4 trasmetterà alle 21.20 il film d'azione Soldado di Stefano Sollima del 2018, con Josh Brolin e Benicio Del Toro. Il film segue gli agenti Graver e Gillick mentre cercano di impedire ai cartelli della droga messicani di facilitare l'ingresso di terroristi negli Stati Uniti.

Rai 5 trasmetterà il film drammatico del 2010, Un inverno gelido, con Jennifer Lawrence alle 21.15. Il film segue una giovane ragazza che viene lasciata a prendersi cura della madre e dei fratelli più piccoli dopo la partenza del padre. Ben presto scopre che la casa della famiglia rischia di essere confiscata se il padre non torna.

Alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il film Supereroi 2021 di Paolo Genovese, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. La storia è quella di Marco e Anna, che si incontrano a Milano. Marco è un professore di fisica ed è molto razionale, mentre Anna disegna fumetti ed è più impulsiva. Man mano che la loro storia d'amore procede, devono affrontare passione, crisi, ritorni e bugie per determinare se la loro relazione è abbastanza forte da durare.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per vedere il film thriller del 2008 di Pete Travis, Prospettive di un omicidio, con Dennis Quaid. Ambientato in Spagna nel 2008, il film segue l'agente Barnes, la guardia del corpo del presidente americano, mentre indaga su un attacco al presidente durante un vertice sul terrorismo.

Il 9 di (mese), alle 21:25, esce il film di fantascienza del 2004 di Alex Proyas, I, Robot, con Will Smith e Bridget Moynahan. Ambientato nell'anno 2035, i robot sono comunemente usati come elettrodomestici. Un detective, convinto che uno di loro abbia commesso un omicidio, intraprende un viaggio per scoprire la verità, affrontando numerosi ostacoli con l'aiuto di uno psicologo.

Questa sera, martedì 28 marzo 2023, Sky trasmetterà dei film.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno, gli spettatori potranno vedere il film commedia del 2017 di Rawson Marshall Thurber, Una spia e mezzo, con Kevin Hart, Dwayne Johnson e Aaron Paul. Robbie, un ex nerd, è diventato un agente della CIA altamente qualificato e coinvolge il suo amico Calvin in una missione straordinaria per salvare il mondo.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due, gli spettatori potranno vedere il film drammatico Call Jane (2022) di Phyllis Nagy, con Elizabeth Bank e Kate Mara. Il film è ambientato a Chicago nel 1968 e segue Joy, che ha da poco subito un aborto clandestino. Viene poi introdotta al "collettivo Jane" e si unisce al gruppo per aiutare altre persone ad avere accesso ad aborti sicuri.

Sky Cinema Family trasmette stasera alle 21.00 il film drammatico del 2006 Step Up di Anne Fletcher, con Jenna Dewan, Channing Tatum e Alyson Stoner. Il film segue Nora, prima ballerina di una scuola esclusiva, mentre cerca un nuovo partner per il saggio finale. La sua scelta ricade su Tyler, un ragazzo di strada dal passato tormentato ma dall'innegabile talento.

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense verrà proiettato il film thriller di Lee Tamahori del 2001 Nel morso del ragno, con Morgan Freeman. Uno psicopatico ha rapito la figlia di un senatore, spingendo il criminologo Alex Cross a mettersi sulle sue tracce. Tuttavia, sembra che il criminale non agisca da solo, complicando ulteriormente le indagini.