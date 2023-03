Patrizia Vacondio chi è la moglie di Nek? Età, lavoro, figli e vita privata

Patrizia Vacondio è la moglie del noto cantante Filippo Neviani, conosciuto anche come Nek. Approfondiamo le sue origini, la sua professione, il numero dei suoi figli e dove si trova su Instagram. Purtroppo non sono disponibili molte informazioni su di lei a causa della sua preferenza a rimanere fuori dagli occhi del pubblico. Non è coinvolta nel mondo dello spettacolo o della televisione.

Patrizia Vacondio è il coniuge di Nek.

Patrizia Vacondio e Nek sono sposati dal 2006, dopo diversi anni di fidanzamento. Sembra che abbiano vissuto un amore a prima vista. Nata a Sassuolo nel 1973, Patrizia ha oggi 50 anni. Il loro rapporto è forte, vero e sincero, dopo aver affrontato molte sfide.

Non si conosce l'esatta natura della professione di Patrizia Vacondio, ma è certo che non è impiegata nell'industria dell'intrattenimento o legata al mondo dello spettacolo.

I figli di Patrizia Vacondio

Patrizia Vacondio è madre di due figlie. Martina, che risiede con lei, è il frutto di una precedente relazione di Patrizia. Beatrice Neviani, invece, è il frutto dell'unione tra Patrizia e Filippo.

Instagram

Patrizia ha un profilo Instagram dove pubblica gli aggiornamenti della sua vita privata. Il suo account si trova all'indirizzo @patriziavacondio.