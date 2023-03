Oroscopo Branko oggi martedì 28 marzo 2023, lo zodiaco completo al TOP

Ariete

Il Sommo Sacerdote vi condurrà sulla retta via e lascerete una scia di benedizioni ovunque andiate. Nel pomeriggio avrai la possibilità di metterti in mostra nel tuo lavoro o di ricevere gli onori e i riconoscimenti delle persone che ti circondano.

Toro

Sarai in grado di approfondire e indagare il tuo mondo emotivo fino a trovare la soluzione ai tuoi conflitti. In questo modo vedrai le cose più chiaramente e da una prospettiva migliore. Molte delle nuvole che hanno oscurato il tuo umore si dissiperanno.

Gemelli

Grazie all'intervento del Sommo Sacerdote vi riunirete con quell'essere che vi interessa così tanto. Inoltre, la luna entrerà nel settore delle energie nascoste e della sessualità accendendo il tuo desiderio, avrai tutti gli strumenti per attirare ciò che desideri.

Cancro

Il Sommo Sacerdote guiderà i tuoi passi in modo che tu possa trovare un'occupazione, un lavoro o un mestiere all'altezza delle tue aspettative. Ti aspettano anche esperienze romantiche e ricordi interessanti con i tuoi amici. Incontrerai persone ammirevoli.

Leone

Riceverai guida e aiuto per risolvere saggiamente qualsiasi problema di origine sentimentale. Presterai anche maggiore attenzione alle esigenze del tuo corpo, coglierai l'occasione per programmare una visita dal medico o per eseguire uno studio di routine.

Vergine

Il Sommo Sacerdote ti aiuterà a imparare dalle lezioni passate e ti ricorderà i saggi consigli di uno zio, di un padrino o di un ex insegnante. Nel pomeriggio, il cambio di luna esalterà il vostro fascino e vi renderà irresistibili.

Bilancia

Oggi risveglierai l'interesse a studiare e informarti su altre culture, religioni o filosofie. Nel pomeriggio la Luna entrerà nel settore dell'intimità facendovi desiderare di essere a casa e riprendere i legami con le persone vicine, lasciatevi trattenere.

Scorpione

Il Sommo Sacerdote ti aiuterà a gestire saggiamente i tuoi soldi e a sintonizzarti su una vibrazione fiorente. Dovresti anche sistemare le tue idee soprattutto se devi fare un lavoro di ufficio, sostenere un esame o partecipare a un colloquio di lavoro.

Sagittario

Le stelle ti aiuteranno a prendere le decisioni giuste e ad andare avanti facendo appello alla fiducia che ti caratterizza. Inoltre, avrai un reddito extra in modo da poter effettuare gli acquisti che avevi posticipato o fare investimenti.

Capricorno

Grazie all'intervento del Sommo Sacerdote potrai dare una chiusura positiva ad una situazione del passato e troverai benessere interiore. Nel pomeriggio, la Luna entrerà nel tuo segno in modo da fissare nuovi obiettivi e metterti al lavoro.

Acquario

Avrai l'opportunità di incontrare esseri con principi, ideali e sogni simili. Ti consiglio anche di ritirarti per assimilare tutte le esperienze e le lezioni ricevute. Scoprirete di essere un'anima antica e che le risposte sono dentro di voi.

Pesci

Il Sommo Sacerdote vi aiuterà a portare il peso delle responsabilità e grazie al fatto che avrete un comportamento impeccabile diventerete un faro per molte persone. Nel pomeriggio un amico ti darà il supporto di cui avevi tanto bisogno.