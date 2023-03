Oroscopo Branko domani 29 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Ti alterni come meglio puoi tra il tuo attaccamento al passato e la tua sete di vita. Bisogna guardare al futuro. Questo è il momento giusto per essere allegri e spensierati. Avrai difficoltà a prendere sul serio il lavoro perché avrai cose migliori da fare. Troverai le migliori opportunità e il più grande successo se rimani fedele a te stesso, diretto e autentico. Ariete, resisti al desiderio di impressionare e avrai fortuna.

Toro

Imparerai una lezione dal passato. Questo è il momento di fare il punto e sistemare le cose. Tu sei una persona di parola e questo è sacro. Se qualcuno cerca di distrarti dai tuoi obiettivi o impegni, puoi diventare sgradevole. Toro, otterrai alcune risposte inaspettate che stavi aspettando da molto tempo e aggiungerai una nuova spinta alla tua vita amorosa. Tutto può succedere... Il tuo valore avrà un effetto positivo.

Gemelli

Ascolti il tuo sesto senso e hai ragione, anche se non capisci qualcosa, come quello che stai facendo e perché, è probabile che alla fine ci riesci. In effetti, Gemelli, usi la tua intuizione per guidare la tua attività e la tua vita privata. Sei più calmo e più fiducioso, e questa pace interiore ti porterà risposte ad alcune domande importanti. Sarai in grado di capire facilmente le motivazioni più profonde del tuo partner o, se sei single, capire perché le cose sono andate male il mese scorso.

Cancro

Questa può essere una giornata divertente. Goditi la compagnia di amici e bambini. Eventi sportivi e uscite sociali saranno coinvolgenti, insieme ad alcune opportunità per entrare in contatto con i tuoi talenti creativi. Che i giochi abbiano inizio! L'enfasi è sull'amicizia e senti il bisogno di avere conversazioni e una certa vicinanza. Quindi, Cancro, parla ed esprimi i tuoi sentimenti. Quindi puoi tornare sulla strada giusta con la tua dolce metà.

Leone

Hai una forte propensione a farti sentire, che non andrà via presto. Inoltre, puoi essere decisamente pungente e sarai posseduto da un senso dell'umorismo che non è davvero tuo. Tuttavia, puoi essere formidabile con la parola giusta scelta al momento giusto. Il tuo istinto ti sta portando nella giusta direzione. Leone, dovrai sostenere e rassicurare il tuo partner, quindi sii un buon ascoltatore.

Vergine

Avrai il dono di parlare, quindi è tempo di affrontare un lavoro difficile. Puoi anche avere una conversazione che potrebbe essere significativa poiché hai un forte desiderio di comunicare con gli altri. Vergine, sarai più possessivo di tutto ciò che ami. Stai per forzare le cose inavvertitamente, a causa di un maggiore bisogno di sicurezza emotiva. Fai attenzione al lato negativo che questo può portare.

Bilancia

Scoprirai alcuni segreti piccanti sulle persone che ti circondano. Sii discreto ed eviterai future controversie. Il tuo senso dell'umorismo sarà essenziale per evitare conflitti. Aspetta qualche giorno prima di iniziare con qualcosa di serio. Bilancia, un incontro casuale ti farà ripensare ad alcuni aspetti della tua vita amorosa. Ad ogni modo, non lasciarti trasportare. Parlane con un amico. Vedrete le cose più chiare alla fine del mese.

Scorpione

Perché non tentare la fortuna e chiedere un favore all'universo? Scorpione, sicuramente lo capisci perché le stelle sono dalla tua parte. Avrai l'opportunità di rivedere il tuo giudizio su un membro del tuo ambiente. Stai mostrando di più i tuoi sentimenti e hai bisogno di riaffermare te stesso ed esprimere i tuoi pensieri per sentirti pienamente. Se sei single, le tue fantasie sono ancora scatenate e un incontro inaspettato rischierà di farti perdere l'equilibrio. Non decidere nulla oggi, non sei obiettivo.

Sagittario

Alcune nuove attività per il tempo libero ti daranno l'opportunità di prosperare. I tuoi amici saranno in prima linea. Sarebbe bello se ti prendessi una pausa dalla tua vita quotidiana; Dovresti prenderti il giorno libero. Sagittario, la tua effusività nella tua vita amorosa sarà più spontanea del solito. Fai attenzione a non saltare troppo rapidamente in relazioni di breve durata e non fare promesse che sai di non poter mantenere.

Capricorno

Uscirai dalla tua routine e pianificherai di andare ancora oltre. Un'energia particolare si impadronirà di te e ti spingerà all'eccesso. Sia nello sport che negli affari, avrai la resistenza di cui hai bisogno per raggiungere i livelli più alti. Tuttavia, Capricorno, non esagerare nel cercare di cambiare le abitudini del tuo partner. Il tuo bisogno di cambiamento ti incoraggerà ad essere impulsivo. Inoltre, è tempo per te di mettere in pratica ciò che hai imparato.

Acquario

Le tue idee stanno prendendo forma, riceverai riconoscimenti per loro e aumenterai la tua autostima. Sarai un alveare frenetico di attività. Dovrai accettare che non sei nel posto giusto per pensare obiettivamente a come usi la tua energia. Oggi la vostra tolleranza sarà la vostra più grande forza. Acquario, i nuovi incontri sembrano eminentemente positivi finché accetti di fare le cose in modo diverso dal solito.

Pesci

Illuminerai la tua storia d'amore che è mancata un po 'ultimamente con il tuo approccio particolare. Userai il tuo incantesimo infuocato, soffiando sulle braci per alimentare le fiamme. Stai ribollendo di energia e di passione riaccesa. Pesci, senti un forte desiderio di uscire dalla città o fare qualcosa di diverso. Il tuo senso di avventura si intensifica. Vuoi vedere nuovi posti, incontrare nuovi volti e ascoltare nuove idee. Fai qualcosa di eccitante!