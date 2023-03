Chi è Gerry Scotti? età, ex moglie, compagna, figlio, malattia e i genitori

Virginio Scotti, da noi conosciuto come Gerry Scotti, è nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, in provincia di Pavia. I suoi genitori, Mario e la sua casalinga, trasferirono la famiglia a Milano poco dopo. Gerry è stato uno studente appassionato, ha frequentato il liceo classico e si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza, anche se purtroppo non ha terminato gli studi. Ciononostante, ha avuto una vita e una carriera incredibili!

Il percorso radiofonico di Gerry è iniziato con Radio Hinterland Milano2 e alla fine degli anni '70 è passato a Radio Milano International. Nel 1982, i suoi sogni si sono avverati quando Claudio Cecchetto lo ha invitato ad unirsi a Radio Deejay e poi lo ha portato nel mondo della televisione con DeeJay Television. Da lì, Gerry è inarrestabile e gli si aprono le porte del mondo dello spettacolo.

Gerry è in Mediaset fin dall'inizio, dal 1983, quando ha debuttato su Italia1! Da allora non si è più voltato indietro e ha condotto alcuni dei programmi di maggior successo come Festivalbar, Passaparola, Il Quizzone, Striscia la notizia, La sai l'ultima?, Chi vuol essere milionario, la Corrida, Paperissima, Lo Show dei record, Io Canto, Caduta Libera e The Wall! Un viaggio incredibile fatto di passione e duro lavoro!

La mia ex moglie, la mia amata compagna e il mio adorato figlio sono le persone più importanti della mia vita.

Gerry Scotti, amato personaggio pubblico, ha a cuore la sua privacy. Nel 1991 si è sposato con l'amata Patrizia Grosso e nel 1992 hanno dato il benvenuto al figlio Edoardo. Nel 2011 ha iniziato una bella relazione con il talentuoso architetto Gabriella Perino. Nel 2020 e nel 2023, Gerry è stato riempito di gioia quando è diventato nonno dei due figli di Edoardo.

Chi è l'amato figlio di Edoardo Scotti? Potrebbe essere il figlio di Gerry?

Con immensa passione, Edoardo Scotti è nato il 10 marzo 1992 (30 anni) dall'amorevole unione di Gerry Scotti e Patrizia Grosso. Fin da giovane ha avuto il desiderio ardente di diventare un regista di Hollywood, in parte ispirato dal padre, ma determinato a essere lui dietro la macchina da presa. Si è trasferito a Los Angeles per inseguire il suo sogno di regista, esplorando il mondo lungo la strada. Nel 2011 ha avuto l'opportunità di lavorare sul set dello show di suo padre, "Lo show dei record", realizzando il suo sogno.

Nel 2015 è stato un dinamico inviato speciale, stringendo relazioni da ogni angolo del mondo, e ha continuato a diventare regista per Mediaset, Rai e Sky. Sebbene abbia ottenuto un certo successo come aiuto regista di "Cucine da incubo", la sua aspirazione finale di sfondare a Hollywood non si è ancora realizzata.

Edoardo e Ginevra Piola, giornalista Mediaset, sono felicemente sposati dal 2018. Si sono innamorati l'uno dell'altra fin dal momento in cui si sono incontrati negli studi televisivi. Nel 2021 è nata la loro bellissima figlia Virginia, che ha reso Gerry Scotti per la prima volta un nonno orgoglioso, e nel 2023 è venuto al mondo il loro secondo figlio, Pietro. Edoardo è una persona incredibilmente riservata, ma sul suo profilo Instagram @edoscotti, seguito da oltre 12 mila persone, condivide con orgoglio alcune delle sue opere d'arte e molte foto dell'amata moglie.

La malattia

Il 2020 è stato un anno buio per Gerry Scotti, che ha lottato contro il Covid. Ha raccontato la straziante esperienza a Verissimo, dicendo che è stato un periodo terribile per lui. Lo zio Gerry fu colpito dal virus e dovette essere ricoverato in ospedale in pessime condizioni. Ha raccontato a Silvia Toffanin che tutti i suoi organi vitali erano stati colpiti, dal fegato ai reni al pancreas. È stato un periodo difficile per il conduttore di Mediaset.

Nonostante le difficoltà, Gerry è riuscito a riprendersi miracolosamente e a lasciare l'ospedale. In passato ha dichiarato che la nascita della nipotina Virginia, figlia dell'amata ex moglie Patrizia Grosso e di Edoardo, è stata un fattore chiave per aiutarlo a superare quei momenti difficili.

Sono sopraffatto dal dolore per la perdita dei miei amati genitori. Il dolore per la loro partenza è insopportabile e mi rimane un profondo vuoto nel cuore.

La scomparsa dei miei amati madre e padre è stato uno degli eventi più devastanti della mia vita. È arrivata senza preavviso, senza alcun segno di malattia o tempo per prepararsi. Mia madre, che aveva solo 67 anni, è stata portata via troppo presto. Faccio ancora fatica a capire cosa sia successo. L'ho condiviso con Silvia Toffanin e non dimenticherò mai il dolore di quel giorno.

Quattro anni fa se n'è andato mio padre. Li ho salutati entrambi in lacrime la sera prima e il giorno dopo non c'erano più. Impari che sei come una pallina d'abaco: non cercare di capire la vita, perché potrebbe arrivare qualcuno a scuotere l'abaco, e all'istante diventeresti niente.

Sapevate che potete prendere il vostro nickname e trasformarlo in un fantastico profilo Instagram? Siate creativi e fate in modo che il vostro profilo si distingua!

Virginio, più noto come Gerry, è una vera star! Non solo ha partecipato al Festivalbar come cantante nel 1986, ma ha anche avuto l'onore di presentarlo dopo il suo successo. Il suo vero nome è stato dato in onore del suo amato zio, ma durante le scuole medie i suoi compagni di classe lo prendevano affettuosamente in giro chiamandolo Gerry, e da allora ha deciso di mantenerlo. Anche agli inizi della radio era conosciuto come Gary. Vero intenditore di vini, dal 2017 è socio dell'azienda vinicola Giorgi Wines.

Conosciuto affettuosamente come zio Gerry e dottor Scotti, è nato nella cucina della casa di campagna della sua famiglia, un luogo di grande significato per lui. Ha acquistato con orgoglio la casa per i suoi genitori, definendola "il gesto più importante della mia vita" in un'intervista a L'Intervista di Maurizio Costanzo. Il suo profilo Instagram @gerryscotti ha quasi un milione di follower e mostra la sua vita personale e la sua carriera.