Giusy Buscemi: età, carriera, successi, fidanzato, marito, figli e vita privata

Per questo gran finale, i talentuosi registi Enrico Ianniello e Laszlo Barbo hanno creato un'ambientazione mozzafiato sulle Dolomiti e una trama avvincente da svelare. Inoltre, il cast è stato potenziato con l'aggiunta di alcune delle persone più talentuose, tra cui l'ex modella e Miss Italia, Giusy Buscemi, che interpreterà il ruolo di Manuela Nappi negli ultimi 8 episodi. Siamo assolutamente entusiasti di vedere cosa ha in serbo per noi questo incredibile team!

Preparatevi a essere conquistati! Questa sera alle 21.30 Rai 1 trasmetterà la prima delle otto puntate di Un passo dal Cielo. In attesa dell'inizio di questa avvincente serie, diamo uno sguardo alla vita di Giusy Buscemi: la sua carriera, la sua vita privata e la sua vita sentimentale.

In termini passionali, Giusy Buscemi è una persona straordinaria! Ha una certa età, una carriera impressionante, ha raggiunto grandi traguardi, ha una persona speciale nella sua vita, ha dei figli e ha una vita privata meravigliosa.

Giusy Buscemi, al secolo Giuseppina, è nata nel 1993 a Mazara del Vallo, Trapani, ed è un'ex modella e Miss Italia 2012. Attualmente è un'attrice e ha un notevole percorso di studi. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, Giusy si è trasferita a Roma per laurearsi in Lettere, Musica e Spettacolo all'Università La Sapienza. È davvero una fonte di ispirazione!

Nel 2012 ha realizzato il suo sogno di lasciare il segno nel mondo della moda dopo aver vinto la fascia di Miss Italia, ma ha presto capito che la sua vera passione era la recitazione. Nello stesso anno ha debuttato nel mondo del cinema con Baci Salati e non si è più guardata indietro.

Giusy è stata un'ape impegnata tra il 2015 e il 2016, protagonista della miniserie C'era una volta Studio Uno al fianco di Diana Del Bufalo e Alessandra Mastronardi. Non si è fermata solo al grande schermo: Giusy ha stupito il pubblico anche con i suoi ruoli nella nona stagione di Don Matteo, La bella e la bestia, La dama velata, Il giovane Montalbano, Il paradiso delle signore, I medici e Un passo dal cielo. La sua passione per la recitazione era davvero stimolante!

Dopo una pausa dai riflettori, si è ispirata a questa soap opera per fare il suo trionfale ritorno in televisione. Nella serie interpreta Manuela, la sorella del commissario Vincenzo Nappi, ed è assolutamente entusiasta di essere tornata!

Giusy Buscemi e Jan Michelini, regista di Un passo dal Cielo, sono felicemente sposati e vivono a Roma con i loro due preziosi figli, Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Condividono una bellissima vita insieme e il loro amore reciproco è evidente!