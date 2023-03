Oroscopo Paolo Fox domani 1 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questa sarà una giornata piacevole. Sarai affettuoso con gli altri e con te stesso. Ariete, sarai totalmente disposto a vedere le cose da un'altra prospettiva. Facci sapere e sarai sorpreso di trovarti ricambiato. Stimolare i tuoi sensi sarà la grande tentazione della giornata. Vivi oggi, senza preoccuparti del futuro. Ricorda, 'tutto a tempo debito'. Goditi ciò che puoi mentre hai ancora possibilità.

Toro

Sarai al centro della scena e non avrai difficoltà a convincere gli altri a lavorare con te. Tuttavia, evita discussioni accese e argomenti spinosi. Toro, sarai in grado di creare alcuni contatti stimolanti che ti apriranno nuove porte. Se sei single, avrai l'opportunità di incontrare qualcuno di molto importante e con un potenziale a lungo termine. Molte soddisfazioni ti aspettano per quanto riguarda la tua vita amorosa. Le coppie possono aspettarsi una giornata piena di passione.

Gemelli

Sguazzare nel passato si riduce a non osare andare avanti nel futuro. Devi rinfrescare le tue idee. Sareste molto più felici se affrontaste razionalmente le questioni che vi riguardano. È ora di toglierli dal petto. Un altro punto di vista ti permetterà di uscire da una situazione impossibile. Dovresti essere aperto ai suggerimenti di coloro che ti circondano. Gemelli, non lasciare spazio a incomprensioni con il tuo partner con insinuazioni o silenzio.

Cancro

Questo è un giorno meraviglioso per viaggiare o per fare piani di viaggio. Una Venere espansiva facilita le conversazioni intime. Questo è il momento di sviluppare la tua relazione senza forzare nulla. Lo sforzo sarà premiato. Sarebbe una buona idea ricordare questo proverbio. La tua espressione più felice oggi attira favori, a volte inaspettatamente, e il tuo fascino è meravigliosamente persuasivo. Cancro, devi dare un'altra svolta alle tue aspettative, specialmente sul lavoro.

Leone

Se ti vengono presentate piacevoli opportunità, non perderle. La vostra vita sarà gioiosa. I vecchi ricordi possono apparire nella tua testa, ma non immergerti troppo in profondità in essi. Il futuro vi allarga le braccia in modo positivo. Leone, lasciati trasportare da questa buona atmosfera che si respira attualmente. Non pensare a nient'altro. Forse stai chiedendo troppo al tuo partner. È necessario che tu gli dia tempo prima di realizzare i tuoi sogni.

Vergine

Oggi, le relazioni con partner e amici stretti sono fluide e felici. In effetti, sei desideroso di vedere nuovi posti e incontrare nuovi volti. Tuttavia, essere troppo generosi potrebbe portarti a spendere in modo avventato, quindi non esagerare. Non lavorare così duramente, gli altri ti vedranno fare troppo. Vergine, per evitare tensioni inutili, dovresti ripensare a qualsiasi problema o punto critico che esiste con il tuo partner. Per quanto riguarda i single, le buone notizie ripristineranno la loro motivazione.

Bilancia

Questo è un giorno eccellente per gli affari e il commercio perché hai idee per fare soldi. Qualcosa di inaspettato riguardante un budget o un team relativo al tuo lavoro potrebbe sorprenderti. Sarai più calmo e tollerante del solito e le persone vicine a te ne saranno felici. L'enfasi di oggi sarà su progetti di coppia legati alla casa, ristrutturazioni, bambini ... Bilancia, è tempo di entrare nei dettagli con il tuo partner. Arrivare al punto.

Scorpione

Le cose stanno andando molto bene nella tua vita amorosa e non hai preoccupazioni per il futuro. Vuoi condividere i tuoi piani con qualcuno che ami. Anche se questa persona non è esattamente la più avventurosa, capirai come convincerla e rafforzare la tua relazione. La tensione non è altro che un brutto ricordo ora. Scorpione, questo è chiaramente un buon momento per la costruzione e i progetti in coppia. Gli incontri sembrano più stabili. Se sei single, sarai sedotto.

Sagittario

Le obiezioni realistiche che hai ti porteranno a trarre alcune giuste conclusioni... Ora è il momento di scoprire chi sono i tuoi veri amici. Sagittario, la tua calma e sincerità saranno messe alla prova. Non permettere a te stesso di essere preda dei dubbi e di essere fedele a te stesso. I tuoi sentimenti troveranno il terreno ideale per esprimersi e sbocciare attorno a un tavolo, quindi prenditi il tempo per godertelo. Un viaggio lontano potrebbe portare a un incontro sorprendente.

Capricorno

Oggi i tuoi piani quotidiani possono cambiare improvvisamente all'ultimo momento. Le nuove idee ti daranno molta energia, ma non cercare di andare troppo lontano o troppo velocemente: imposta il tuo ritmo per la distanza. Per ritrovare un po' di pace e calma, le stelle consigliano di allontanarsi per un po'. Capricorno, forgiare una nuova relazione o rafforzarne una esistente non sarà un problema per te. La tua autenticità da sola è sufficiente per rendere felice il tuo partner.

Acquario

Fai una grande impressione sugli altri, che è bene sapere nel caso in cui devi fare qualcosa per promuovere la tua causa. Il tuo approccio determinato ti fa venire voglia di mettere alla prova chi ti circonda. Cerca di controllare la tua gelosia. Se sei preoccupato per la tua famiglia, l'Acquario, non c'è nulla da temere, tutto andrà bene. In effetti, potrebbero finire per preoccuparsi per te. Le tue attività ti permetteranno di raggiungere una crescita inaspettata.

Pesci

Oggi le stelle ti rendono amichevole e affascinante con tutti. Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non stare nel tuo bozzolo. Una nuova era di successo sta iniziando nella tua vita... Sei sulla strada giusta, quindi dovresti andare avanti. Stai vincendo la battaglia. L'amore è nell'aria, che funziona bene per te e hai bisogno di più tenerezza nella tua vita. Pesci, lasciati trasportare dall'ambiente tranquillo che ti circonda.