Chi è Piccolo G? Amici 22, età, nome vero, fidanzata e Instagram

Piccolo G è uno dei nuovi talenti emergenti di Amici, riuscendo a ottenere il passaggio alla fase serale del programma. L'artista, un cantante, si è unito al prestigioso talent show Amici di Maria De Filippi. Piccolo G, il cui vero nome è Giovanni, è stato scelto da Rudy Zerbi e ha dimostrato costantemente di avere un talento eccezionale. Con i suoi singoli e la sua personalità, sta conquistando il pubblico e, superando sfide e ostacoli, è riuscito a raggiungere la fase serale, la più impegnativa del programma.

Biografia di Piccolo G

Piccolo G, nato Giovanni Rinaldi, è un cantautore del 2000 originario di Pollenza, in provincia di Macerata. La sua passione per la musica è iniziata presto: a soli 12 anni ha iniziato a suonare la chitarra. Poco dopo si è specializzato nel rap e nel freestyle. Tra il 2019 e il 2020 ha lanciato i suoi primi brani su YouTube e successivamente su Spotify. "Difendo chi sono", "Domani" e "Canzone D'Amore" sono tra le sue produzioni più famose. È apparso anche nella serie TV "Tutta colpa di Freud", come mostrato nelle sue Instagram Stories.

Piccolo G è anche parte degli artisti dell'etichetta discografica MK3 di Achille Lauro, che crede fermamente nel suo talento.

Il percorso nella scuola di Amici

Il cammino di Piccolo G ad Amici non è stato facile, affrontando numerose sfide. Mentre alcuni lo hanno apprezzato sin dall'inizio, altri erano più critici. A dicembre, ha ricevuto una sanzione disciplinare dal suo coach, Zerbi, e poco prima di Natale ha presentato il nuovo singolo "Acquario". A febbraio, ha rischiato di essere sostituito, classificandosi spesso ultimo nelle classifiche e Zerbi era quasi pronto a eliminarlo. Tuttavia, ha deciso di concedergli un'altra possibilità.

Vita sentimentale e privata

Nonostante non si sappiano molti dettagli sulla sua vita privata, sappiamo che Giovanni, alias Piccolo G, è attualmente single. Tuttavia, durante il suo percorso ad Amici, ha incontrato e si è innamorato di Federica.

La relazione con Federica ad Amici

Nella scuola di Amici, Piccolo G si è avvicinato lentamente alla collega Federica Andreani, del team di Arisa. Successivamente, i due si sono lasciati andare alla passione e ora sono una coppia. Si sostengono a vicenda, si aiutano, si confrontano e si consolano. Insieme, sono riusciti a raggiungere la fase serale del programma, sebbene facciano parte di due squadre diverse.

Instagram di Piccolo G

Piccolo G ha un account Instagram verificato (lo trovate qui) con oltre 76.000 follower. Ma cosa succederà ora con la visibilità offerta da Amici? Rius