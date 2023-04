Chi è Susanna Messaggio? Età, lavoro, carriera, marito, vita privata e la figlia morta

Susanna Messaggio, oggi ospite di Silvia Toffanin, ha condiviso un'intervista toccante e approfondita. L'acclamata autrice italiana ha raggiunto grande successo nel corso degli anni, calcando importanti palcoscenici per parlare dei suoi libri. Oggi, Susanna si aprirà sinceramente su alcuni aspetti della sua vita che ha affrontato con determinazione, spesso portandola a momenti difficili.

Prima di scoprire alcuni dettagli inediti sulla sua vita, ripercorriamo insieme la sua vita personale, la sua famiglia e i grandi successi ottenuti nel corso degli anni. Ecco tutto ciò che non sapete su Susanna, dalla sua infanzia ai grandi traguardi raggiunti con il suo lavoro.

Susanna Messaggio: età, percorso professionale, consorte, figli e occupazione

Susanna Messaggio è nata a Milano nel 1963 ed è una showgirl, educatrice e attrice italiana. È conosciuta dal pubblico grazie alla sua carriera ricca di successi. Il suo debutto risale al 1979 con il programma "La bustarella" su Antennatre, e successivamente nel 1982 con il ruolo di telefonista nel programma Portobello di Enzo Tortora.

Da allora, è stata ingaggiata principalmente come valletta nelle trasmissioni Mediaset, affiancando spesso il famoso presentatore Mike Bongiorno. Con lui, ha lavorato in programmi come Telemike, Superflash e Bis.

Nel frattempo, ha portato avanti gli studi ottenendo una laurea in lingue nel 1987. In seguito, si è dedicata alla psicologia infantile e psicopedagogia, conseguendo una seconda laurea in pedagogia. Grazie a ciò, Susanna ha collaborato con l'Università Statale di Milano come psicopedagogista, la stessa università dove ha conseguito entrambe le lauree.

Nel 1996 ha ottenuto una terza laurea, questa volta in pedagogia, e negli anni 2000 ha fondato la sua società di comunicazione. Ha anche lavorato come giornalista per alcune tra le più importanti testate italiane come Il Giorno, Corriere della Sera e Salve, focalizzandosi su temi quali salute, benessere e problematiche dell'infanzia.

Oggi, si è quasi completamente allontanata dal mondo della televisione per dedicarsi alla sua vocazione di educatrice presso l'Università di Milano. Riguardo alla vita sentimentale di Susanna Messaggio, sappiamo che ha avuto 3 matrimoni. Il primo fu da giovanissima con un ragazzo con cui usciva, decise di seguirlo in Austria e si sposarono.

Il suo secondo matrimonio ebbe luogo negli anni '90; con il marito di allora, Susanna visse uno dei periodi più bui della sua vita, ovvero la perdita della sua prima figlia Alice, morta a causa di un malore cardiocircolatorio. Ne parlò durante un'intervista rilasciata a Caterina Balvi, affermando: "Io all'epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare.