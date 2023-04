Oroscopo Branko domani 3 aprile 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Grazie all'ottima disposizione dei pianeti, oggi ti aspetta una giornata molto piacevole e ideale da trascorrere con il tuo partner o con i tuoi cari. Tuttavia, non inizierà troppo bene, ma poi tutto migliorerà con l'avanzare della giornata, e soprattutto nel pomeriggio. Hai bisogno di riposare e il destino ti aprirà la strada.

Capricorno

Sarà difficile per te rilassarti e riposare perché non riuscirai a toglierti dalla testa una moltitudine di problemi e preoccupazioni legate al lavoro e alle questioni finanziarie. In realtà questa sarà la tendenza generale per tutto il weekend, anche se potresti salvarla perché alla fine riuscirai a risolvere con successo tutti i problemi.

Acquario

Quando si tratta di amicizia, di solito dai molto di più di quello che ricevi, e questa è la sensazione che avrai durante questa giornata in cui c'è il rischio di essere amaramente deluso. Non pentirti però di essere stato generoso o di aver aiutato chi ne aveva bisogno, il destino ti ripagherà.

Pesci

La Luna oggi sarà afflitta da Marte, il pianeta della guerra, e a torto o ragione sarete più irritabili o arrabbiati del solito e c'è anche il rischio di avere un violento disaccordo, o addirittura discussione, con il vostro partner o con le persone con cui conviverci, ma dovreste fare uno sforzo per evitarlo.