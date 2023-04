Oroscopo Paolo Fox domani 3 aprile 2023: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Spero che oggi sarai particolarmente reattivo alla mancanza di autenticità delle persone che potresti incontrare. Ariete, difficilmente ammetterai che si possono fare certe concessioni. Ma dovresti stare attento a non voltare le spalle alle persone intorno a te in questo momento. Anche se non hai sempre le stesse idee, c'è ancora molto amore o amicizia tra le persone che ti amano e quelle che ami.

Toro

Tu che stai cercando di trovare il modo di incontrare persone senza farti prendere da nessuno, oggi ti trovi di fronte a una richiesta particolarmente pressante da parte di qualcuno della tua famiglia, che potrebbe essere il tuo partner o un amico intimo. E Toro, per una volta nella vita, non lasciare che i tuoi sentimenti o le tue emozioni scelgano per te. Quindi non dovresti arrenderti.

Gemelli

Questo è il tipo di giorno che tutti gli artisti sognano. Gemelli, stai organizzando la tua ennesima mostra di pittura, moderatamente commentata fino a quel momento, e arriva il più grande mercante d'arte nel mondo della pittura, che ti propone di fare una mostra nelle gallerie più prestigiose d'Europa. Qualunque sia la tua attività, oggi hai un'ottima opportunità per realizzare il tuo sogno di successo.

Cancro

Oggi si prevede che ci saranno alcuni aggiustamenti nella tua relazione romantica. Cancro, nessuno si aspetta che tu sia dello stesso umore del tuo partner. I bisogni e i desideri potrebbero non essere completamente sincronizzati. Allora perché non approfittare di questa giornata per fare un passo indietro. Dopotutto, non c'è nulla che possa essere descritto come drammatico e un po 'di riposo non fa male ...