Oroscopo Paolo Fox domani 3 aprile 2023: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Potresti essere infastidito da uno dei tuoi parenti stretti oggi. Potresti trovare la persona in questione con una totale mancanza di naturalezza e questo è qualcosa di molto sfortunato, se prendi in considerazione il tempo che dura la tua amicizia. Non è impossibile che si verifichi una discussione, il cui contenuto, in definitiva, non può essere altro che frustrazione da parte tua. Leone, se puoi, dillo con calma...

Vergine

Oggi, potresti chiederti se la tua vita sarebbe molto diversa se non la condividessi con la persona che è con te in questo momento. Questa è una domanda che sembra semplice, ma è probabilmente al centro della tua vita attuale. Vergine, hai una certa tendenza a incolpare l'altro per ciò che potresti perfettamente rimproverare una parte di te stesso. Ve ne rendete conto?

Bilancia

Oggi ci si aspetta che si verifichino piccoli disaccordi con il tuo partner o forse con un amico. E, cosa interessante, Bilancia, potresti reagire con misure che vanno ben oltre la natura del conflitto. C'è da dire che il meteo degli ultimi giorni vi ha sicuramente reso molto più vulnerabili del solito. Questa è un'opportunità per non sacrificarti come al solito con il pretesto che non ti piacciono le tensioni.

Scorpione

Potresti aver sentito il bisogno di impegnarti oggi. E non importa se si tratta di associazioni professionali o della tua vita amorosa. Ma, Scorpione, forse l'hai fatto un po' troppo in fretta. In questo momento c'è qualcosa che ti sta facendo riconsiderare di nuovo quegli impegni. Non è che sia una decisione personale. Ma è una decisione da prendere tra due...