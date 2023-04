Oroscopo Paolo Fox domani 3 aprile 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Durante tutto questo giorno di oggi la luce sarà fatta nella tua soffitta interiore, nel luogo in cui metti cose e sentimenti che non hai ancora elaborato nella loro interezza. Quindi, Sagittario, dovresti aspettarti che in questo giorno alcune vecchie storie faticheranno a emergere. Ad esempio, un vecchio desiderio di essere un artista potrebbe tornare al tuo cuore...

Capricorno

Se ci sono storie d'amore che sono emerse di recente, dovresti aver notato che c'erano alcune cose che galleggiavano intorno ... Questo non reggerà affatto, senza che tu sia in grado di spiegare perché. Tuttavia, Capricorno, il motivo è molto semplice: vuoi ancora troppo per vivere ciò che hai deciso di vivere, invece di vivere la vita come viene. Per quanto ti riguarda, non potrai mai sottolineare abbastanza questo punto...

Acquario

È possibile che oggi tu abbia la strana sensazione di assistere agli eventi che si verificano come un semplice spettatore. Le persone si attiveranno davanti a te come se fossero sul palco di un teatro e tu sarai seduto in platea. Acquario, dovrai combattere questa sensazione intervenendo più del solito nell'evoluzione delle cose. Non dovresti essere escluso, perché decisioni importanti potrebbero essere prese senza che tu possa esprimere la tua opinione.

Pesci

Può darsi che in questo giorno sorga in te una tensione che viene dal nulla. È probabile che anche le tue emozioni siano particolarmente forti, al punto che la tua aggressività, persino il tuo autoritarismo, farà tremare coloro che ti circondano. Pesci, non dovresti essere sorpreso quando vedi alcuni dei tuoi cari improvvisamente girarsi e andarsene. In molte situazioni, può essere difficile da sopportare a lungo ...