Chi è Emanuel Lo compagno di Giorgia? Vero nome, età, origini, genitori, moglie, figlio, biografia

Emanuel Lo è uno stimato ballerino e coreografo italiano, nonché l'adorato compagno della cantante Giorgia! Scopriamo tutte le informazioni più interessanti che conosciamo su di lui!

Chi è l'incredibile Emanuel Lo, l'ispirato insegnante di danza di Amici?

Il suo vero nome

Emanuel Lo Iacono è il nome di nascita del rinomato coreografo, conosciuto con il nome d'arte Emanuel Lo. Le sue mosse elettrizzanti hanno elettrizzato il pubblico di tutto il mondo!

Età

Con entusiasmo appassionato, Emanuel Lo, nato sotto il segno del Cancro l'11 luglio 1979 a Roma, festeggia il suo 43° compleanno!

Le origini

Emanuel Lo, nato nella romantica Roma nel 1979, è di origini italiane. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto in RAI, quando ha conosciuto Luca Tommassini e, con lui, ha avuto la straordinaria opportunità di condividere il palco con rinomate star internazionali come Robbie Williams, Ricky Martin e Kilye Minogue.

I genitori

Emanuel Lo è di origini romane e la sua famiglia ha sostenuto incredibilmente il suo sogno di intraprendere la danza come professione. Nonostante ciò, è molto riservato sulla sua vita privata e si sa poco di loro. Ciononostante, i suoi genitori hanno sostenuto incondizionatamente le sue ambizioni.

Moglie

Emanuel Lo è sposato? La risposta è un secco no! Non ha mai legato il nodo con la sua amata Giorgia, la famosa cantante. Cosa è successo? Si dice che le abbia chiesto di sposarlo, ma poi... In una recente intervista a Nuovo, Giorgia ha parlato della situazione con una punta di divertimento.

Mi ha chiesto di sposarlo anni fa e io ho accettato volentieri! Ma se non avessi preso io l'iniziativa, probabilmente non avrebbe mai ufficializzato la cosa.

Figlio

Emanuel Lo e la sua amata compagna, la famosa cantante Giorgia, sono gli orgogliosi genitori del loro figlio Samuel, nato con amore il 18 febbraio 2010. Oggi il loro prezioso bambino ha 12 anni!

Biografia

Emanel Lo, nato nel 1979 a Roma, ha avuto un amore smisurato per la danza fin da piccolo. Ispirato da artisti del calibro di Michael Jackson e della RnB, ha sviluppato una passione per la musica nera. Non solo ha studiato danza, ma ha anche imparato a suonare la batteria, il pianoforte e a scrivere canzoni. Nel 1996 ha debuttato in televisione come coreografo e ballerino in Rai e Mediaset. Si è esibito sui palcoscenici di tutto il mondo, unendosi ai corpi di ballo di Ricky Martin, Kylie Minogue, Holly Valance, Luciano Pavarotti e Samantha Mumba. Emanel Lo ha anche avuto l'onore di esibirsi con artisti famosi come Kanye West, Lee Ryan (Blue) e Coolio.

Gli amici

Siamo entusiasti di accogliere Emanuel Lo nella scuola televisiva di Amici 2022 come nuovo professore di danza! Prende il posto dell'amatissima Veronica Peparini, che dopo nove straordinari anni di cattedra ha deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi. Siamo davvero entusiasti di averlo nel nostro team!

Quale magica esperienza li ha fatti incontrare con Giorgia?

Emanuel Lo e Giorgia si amano appassionatamente da 20 anni! Si sono incontrati per la prima volta nel 2004 sul palco di un concerto dell'interprete, che inizialmente era titubante a causa della loro differenza di età. Giorgia ripensa con affetto a quei tempi durante l'intervista rilasciata alla rivista Nuovo, affermando che il loro amore si è solo rafforzato nel corso degli anni.

Facevo di tutto per tenerlo lontano da me. Otto anni più giovane, bello e muscoloso, ero così follemente gelosa che pensavo: "Quando sarà vecchio, sarai ancora attraente: che tortura!". Ricorda. Mi dava l'impressione di essere un donnaiolo e io mi rifiutavo di guardare oltre i miei pregiudizi. Emanuel mi chiama "cavallino pazzo", ma alla fine mi sono lasciata andare e, magicamente, non mi sarei mai aspettata di imparare a non essere gelosa. Cambia la vita, perché la gelosia nasconde l'insicurezza. Ma dobbiamo anche sfidare l'idea che gli uomini invecchiando diventino più fighi e le donne più brutte; dobbiamo riabituarci ad apprezzare un viso con le rughe, perché sono belle. Mentre le dico queste verità al telefono, faccio degli esercizi facciali per sollevare le guance.