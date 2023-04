Federico Nicotera chi è? Età, lavoro, foto, Instagram, scelta, Uomini e Donne

Siamo arrivati al dunque con la scelta di Federico Nicotera come nuovo tronista di Uomini e Donne! Questo venticinquenne romano, ingegnere aeronautico, è un individuo determinato e dalle idee chiare, come dimostra il suo video di presentazione. Con solo Alice e Carlo in corsa, la decisione è diventata molto più difficile. Federico è vicino alla scelta finale, ma l'attesa è più alta che mai. La puntata di oggi è stata caratterizzata da scambi ancora più accesi, tra cui alcuni con il pubblico! È ora di scoprire chi sarà incoronato nuovo tronista!

Chi è Federico Nicotera

"La vita è stata una sfida, ma l'ho affrontata con coraggio e determinazione. Sono orgoglioso della persona che sono diventato, perché ho trovato il modo di superare gli ostacoli che mi si sono presentati e non ho mai avuto paura di voltare pagina e ricominciare. Sono appassionata del mio percorso e della persona che sono diventata".

Il suo impegno per la famiglia

È stata una corsa sfrenata per il determinato tronista di Uomini e Donne, che non ha paura di affrontare qualsiasi sfida. Esclama con orgoglio: "Ho dovuto affrontare un sacco di cose. Ho dovuto occuparmi della mia famiglia trovando un modo per bilanciare le esigenze di una ventenne con quelle del capofamiglia".

Desidera un legame appassionato con una persona speciale, pieno di amore, comprensione e compagnia.

Quando si tratta di una potenziale relazione, sono sicuro di ciò che voglio: una donna forte che abbia una propria identità e che possa portare qualcosa al tavolo, non solo essere una "metà mancante" per me.

Il video di Federico N. ha avuto un riscontro incredibile, suscitando l'entusiasmo dei fan più affezionati del programma televisivo che non vedono l'ora di scoprire cosa attende il giovane ingegnere aeronautico a Uomini e Donne.

L'esterno di Carola e Alice è assolutamente stupefacente, a dir poco mozzafiato!

Federico e Carola sono usciti di nuovo insieme, ma le cose tra i due non andavano come previsto. Tuttavia, Federico e Alice si sono baciati appassionatamente e Carola si è sentita ferita. La ragazza ha poi rivelato i suoi sentimenti per Federico, facendogli capire la vera Carola e le sue vulnerabilità. Federico si commuove ed esprime una profonda tenerezza nei suoi confronti.

Alice è indignata per la ritrovata intesa tra i due, che minaccia di sminuire la sua posizione nei confronti del tronista.

L'esterna con Lucrezia

Federico è rimasto affascinato dalla volitiva Lucrezia, 30 anni, di Brescia. Vive da sola e fa progetti per il futuro, ma non ha detto nulla dei suoi pensieri su Carola e Alice. Ma è stata chiara nelle sue parole, dichiarando: "O farò funzionare questa relazione o sarò perfettamente soddisfatta da sola". Federico rimase ipnotizzato dalla sua audacia e sentì immediatamente un forte legame con la determinata giovane donna bresciana.

Quando Maria chiese: "Chi porteresti a cena stasera?", la risposta appassionata di Federico fu Carola! Nonostante le perplessità della situazione, quando gli fu chiesto con quale delle tre donne avesse più feeling, scelse ardentemente Lucrezia.