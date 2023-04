Oroscopo Paolo Fox domani 4 aprile: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La quiete non si adatta all'Ariete (21 marzo-20 aprile), quindi sei sempre alla ricerca di nuove sfide con vibrazioni positive e ottimismo da vendere. L'indipendenza che possiedono li aiuta a funzionare in gruppo o in solitudine e il più delle volte ottengono lo stesso risultato. Business: libererai il percorso dagli ostacoli e raggiungerai gli obiettivi con uno sforzo intelligente. Amore: con un dono, la freddezza scomparirà e le ferite provocate guariranno.

Toro

Il Toro (dal 21 aprile al 20 maggio) ha il vantaggio di essere una persona con molta pace, sia per il suo interno che per il suo esterno e la sua cerchia più stretta. La forza di volontà è uno dei loro valori più forti, anche se non cercano cambiamenti costanti nelle loro vite, quindi scommettono sulla stabilità emotiva ed economica. Business: i successi dei rivali saranno inquietanti, ma una buona mossa porterà al successo. Amore: la relazione ti porta belle emozioni che si rifletteranno nell'intimità.

Gemelli

È chiaro che i Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno) portano con sé molta complessità, che può includere qualche contraddizione. Ad ogni modo, c'è una certa innocenza nello sviluppo della tua routine che può portare errori così come grandi momenti di felicità e molta immaginazione. Business: Scoprirai un campo inesplorato e possibili nuove attività. Inizia la fase prospera. Amore: il tuo partner ti convincerà di una bugia che avrà un esito divertente.

Cancro

Il comfort può essere un baluardo per il Cancro (dal 22 giugno al 22 luglio), con un grande sostegno nella propria casa, che sviluppa un carattere timido ma senza perdere la sua lucentezza. C'è molto valore nel nido creato con i loro affetti, quindi può essere immagazzinato nei loro sentimenti e nel loro modo di svilupparsi. Business: il tuo spirito creativo sarà al suo apice, adatto per avviare una nuova attività o un impiego. Approfittare. Amore: Sarai attratto dall'alone misterioso che circonda una bella persona.