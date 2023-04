Oroscopo Paolo Fox domani 5 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

In questo momento non sei abbastanza determinato nelle tue relazioni d'amore. Ariete, se non metti tutta la carne sulla griglia, conoscerai solo un lato dei tuoi poteri di seduzione. Dovresti rompere la routine e provare nuove esperienze. L'energia della giornata ti stimolerà. Dovresti approfittare di questo slancio per fissare un appuntamento o portare la tua relazione attuale su un nuovo percorso. Hai molte risorse, quindi non dovresti perdere opportunità.

Toro

Oggi vi sentirete in uno stato d'animo particolarmente romantico. Tutto il tuo essere sembra stregato dal desiderio di avere un amore folle. Toro, è tempo per te di rivelare la tua grande personalità. Se sei innamorato, è un giorno da condividere con lui / lei. Al contrario, se sei single, dovresti organizzare un rilassante programma di spa e massaggi prima di incontrare un amico per un drink.

Gemelli

Oggi tutto va bene, soprattutto l'amore con la A maiuscola. Gemelli, non dovresti resistere all'evidente attrazione che provi per quella persona speciale. Il tempo della riflessione è finito, l'assalto finale si avvicina e devi mobilitare tutti i tuoi beni. Dovresti mostrarle in modo sottile che la trovi di tuo gradimento. Quindi dovresti sedurla mostrando il tuo fascino naturale. C'è magia nell'aria ed è reciproca...

Cancro

Oggi potreste sentire che c'è una certa ostilità nei vostri confronti. Cancro, dovresti cercare di non prendere la situazione troppo sul serio. Sai quanto vali, quindi non hai altro da fare che avvicinare le persone che lusingano il tuo ego invece di gettarlo a terra. Stasera dovresti assicurarti di avere più intimità e profondità nelle tue relazioni amorose. Tutte le esperienze condivise in questo momento saranno estremamente utili per te.

Leone

Negli ultimi tempi e quando si tratta delle tue storie d'amore sei stato un po 'titubante. Ragione e sentimenti non si combinano bene ed è chiaro, Leone, che hai problemi a sapere come differenziare le cose. Ti inganni sulle qualità che pensi di vedere in qualcuno. L'amore a volte è vicino, quindi dovresti aprire gli occhi alla realtà. Dovresti anche imparare ad accettare le persone così come sono, non come le sogni...

Vergine

Forse oggi diventi ossessionato da un viaggio futuro. Sogni di fare una fuga in un paese lontano, con paesaggi spettacolari, con esotismo e palme da cocco. Vergine, dovresti dare il segnale di allarme e tutti i tuoi amici appariranno per accompagnarti fino alla fine del mondo, a meno che tu non preferisca andare in coppia ... La tua sete di scoperta non si ferma qui. Inoltre, vuoi intraprendere nuove attività, imparare ed espandere i tuoi orizzonti. Ma dovresti stare attento a non disperdere ...

Bilancia

Durante il giorno dovresti sentirti libero di esplorare nuovi territori. Gli appuntamenti dominano questo aspetto... Tuttavia, Bilancia, dovresti stare attenta e non distruggere ciò che hai per semplici chimere. Dovresti smettere di fare piani basati solo su fantasie. Quindi dovresti spalancare gli occhi perché c'è qualcuno che ti ama e ti pentirai amaramente di aver buttato via come un kleenex usato la persona che condivide la tua vita oggi.

Scorpione

Generoso ed entusiasta, non hai eguali quando si tratta di sedurre. Ma all'improvviso sarete così richiesti che oggi avrete difficoltà a soddisfare tutti gli inviti che vi sono stati fatti oggi. Scorpione, dovresti cercare di non offendere nessuno passando da una cena all'altra e poi una serata con gli amici a una riunione di famiglia. Se possibile, meglio scegliere le persone che ti amano di più.

Sagittario

In questo giorno di oggi dovrai controllare i tuoi sbalzi d'umore. Sagittario, non dovresti fare nulla che possa renderti impopolare. Il tuo umore è sotto la tua responsabilità e devi assicurarti di riprendere il controllo delle tue emozioni. Se qualcosa ti infastidisce o ti fa arrabbiare, dovresti lasciarlo andare perché questo non è un buon momento. Esattamente come cercare di quadrare il cerchio.

Capricorno

Ti distingui dalle persone intorno a te per la tua indipendenza mentale e il gusto pronunciato per le novità. Ma oggi non è esattamente sotto il segno dell'innovazione, ma piuttosto il contrario... Capricorno, dovresti considerare di avere un po 'di tranquillità e relax in compagnia del tuo partner o dei tuoi amici. Inoltre, non dovresti preoccuparti di nulla perché domani scalerai nuove montagne.

Acquario

Oggi, una certa tensione fa vibrare l'atmosfera. Acquario, dovresti prepararti a contenere i torrenti di commenti sprezzanti che ribollono dentro di te... Non dovresti prendere le cose troppo sul serio. Dovresti pensare alle controversie come sfide che ti renderanno più forte una volta superate. Non dovresti cercare di scappare, il volo frettoloso non risolverà nulla. Dovresti prendere coraggio, controllare se hai munizioni e attaccare.

Pesci

Oggi dovrebbe parlare francamente. Hai una certa tendenza a nascondere i tuoi sentimenti e aspettare una piccola goccia per far andare oltre il vetro per uscire dal tuo nascondiglio. Ma tutti i risentimenti che accumulate vi impediscono di andare avanti inconsapevolmente con serenità verso il futuro. Pesci, dovresti dire cosa ti passa per la testa. Le persone intorno a te hanno il diritto di sapere cosa pensi di volta in volta...