Anticipazioni Uomini e Donne puntata 4 aprile 2023: oggi in diretta live dalle 14.45

Preparatevi a un emozionante appuntamento oggi, martedì 4 aprile 2023, con Uomini e Donne! Maria De Filippi conduce il dating show che andrà in onda con una nuova puntata a partire dalle 14.45 circa. In studio ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in veste di opinionisti e le trombe del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè). Senza dimenticare i cavalieri e le dame del Trono Over! Noi di TvBlog non vediamo l'ora di seguire la puntata e la seguiremo in liveblogging per tutti voi!

Lunedì sera abbiamo assistito alla conclusione del corteggiamento tra Riccardo e la donna che aveva scelto di frequentare. Lei ha espresso il suo malcontento per la sua mancanza di entusiasmo, mentre lui ha ribadito di aver chiarito i suoi sentimenti e di ritenere che il sentimento fosse reciproco.

Nicole e Andrea escono al freddo, ancora provate dal bacio appassionato che lei ha condiviso con Carlo. Il giovane se ne andò presto, lasciando i due dietro di sé. Ma riappare presto in studio, dove Gianni lo critica aspramente, non avendo mai creduto che le sue azioni fossero sincere.

In questo importante martedì 4 aprile 2023, per Lavinia Mauro è arrivato il momento di prendere la tanto attesa decisione tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. La tensione tra i due uomini è andata crescendo, poiché entrambi hanno mostrato una mancanza di considerazione per i suoi sentimenti. Ora è arrivato il momento di scoprire chi sceglierà Lavinia e come reagirà il pretendente (clicca qui per scoprire i risultati).

