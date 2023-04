Chi è Carlo Marrale ex Matia Bazar: vita privata, moglie, figli, malattia

Chi è Carlo Marrale, l'appassionato chitarrista e cantante che è uno dei membri fondatori dei Matia Bazar? Scopriamo la sua carriera e la sua vita privata!

Scopriamo con passione l'incredibile Carlo Marrale - cantante, chitarrista e fondatore originale degli amatissimi Matia Bazar! Dagli anni '90 ha intrapreso un percorso da solista ed è ora di scoprire i dettagli della sua carriera e della sua vita privata!

Celebre cantante e chitarrista, Carlo Marreale è nato a Genova il 15 marzo 1952 e oggi ha 71 anni. È noto soprattutto per essere stato uno dei membri fondatori dei Matia Bazar, un'iconica band italiana.

Ha fatto parte della formazione originale dei Jet, una rock band che ha portato gioia al mondo dal 1971 al 1974. Insieme hanno pubblicato una serie di singoli e un album, Fede, speranza e carità, che ancora oggi suscita emozioni appassionate. Nel 1975 forma i Matia Bazar con Aldo Stellita al basso, Piero Cassano alle tastiere, Antonella Ruggiero alla voce e Giancarlo Golzi alla batteria, creando un sound amato da generazioni.

L'incredibile talento di Carlo Marreale traspare dai suoi numerosi capolavori, tra cui Stasera che sera, Per un'ora d'amore, Il signor Mandarino, Vacanze romane, Piccoli giganti e Ti sento. Questo dinamico duo ha pubblicato ben 13 album in studio e ha calcato il palco del Festival di Sanremo per ben sette volte, aggiudicandosi il primo premio nel 1978 con la loro sentita canzone ...E dirsi ciao.

Nel 1993, Carlo Marrale prende la coraggiosa decisione di intraprendere una carriera da solista, nonostante le tensioni irrisolte con la nuova cantante dei Matia Bazar, Laura Valente. Un anno dopo, torna al Festival con la sua canzone da solista, L'ascensore, pieno di entusiasmo e determinazione.

In seguito presenta al mondo il suo album di debutto da solista, Tra le dita la vita, che ottiene un incredibile successo negli Stati Uniti nel 2003. La sua canzone Odyssey, cantata dai tenori Salvatore Licitra e Marcelo Álvarez, è una hit di successo. Il suo secondo album, Melody Maker, è uscito quattro anni dopo, nel 2007, ed è stato altrettanto popolare.

Negli ultimi anni, Marrale e Silvia Mezzanotte hanno intrapreso un emozionante viaggio insieme - La nostra vita, un tour che celebra il meglio dei successi dei Matia Bazar. "Questo progetto con il grande fondatore della band era un sogno prima della pandemia" - condivide Silvia Mezzanotte - "L'improvvisa scomparsa di Giancarlo Golzi nel 2015 ha causato un grave dissesto nel gruppo che ha portato alla mia uscita nel 2016 e a quella di Piero Cassano l'anno successivo. Alla fine io e Carlo ci siamo ritrovati e abbiamo iniziato a progettare uno spettacolo insieme".

Vita privata: moglie, malattia, Instagram

Non si sa molto della vita privata di Carlo Marrale, ma il talentuoso chitarrista è sempre stato ferocemente protettivo della privacy sua e dei suoi cari. Il suo profilo Instagram ha accumulato quasi duemila follower, ma non sono ancora state confermate le voci sulla sua salute o sul suo stato civile. Nonostante l'età, Carlo è ancora forte e in perfetta salute!