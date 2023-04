Anticipazioni Uomini e Donne 5 aprile 2023: Gemma torna protagonista e Tina attacca

Preparatevi a un'emozionante puntata di Uomini e Donne il 5 aprile! Dopo la drammatica puntata che ha coinvolto Lavinia Mauro e la sua scelta di Alessio Corvino, torna Gemma Galgani che dovrà vedersela ancora una volta con Tina Cipollari. Non perdetevi tutti i drammi!

Uomini e Donne, anticipazioni 5 aprile: la Galgani indica con passione un cavaliere e la Cipollari non esita a dire la sua!

Dopo l'allontanamento di Silvio Venturato, Gemma Galgani persisterà nella sua infruttuosa ricerca di affetto. Si lascerà conquistare da un nuovo cavaliere di "Uomini e Donne" di nome Claudio e gli offrirà addirittura i suoi recapiti.

Aspettiamo con ansia di vedere cosa succederà, ma possiamo già anticiparvi che Tina Cipollari metterà ancora una volta zizzania con la sua eterna avversaria, sostenendo che ad attirare la sua attenzione sono stati i pantaloni attillati dell'uomo! Come reagirà Gemma?

Qualcuno verrà in suo aiuto? E Claudio si farà sentire?

Riccardo Guarnieri è deciso a riprovarci!

Riccardo Guarnieri è ancora alla ricerca del suo vero amore, ed è deciso a continuare a provarci! Sintonizzatevi domani per vedere come prosegue il suo viaggio.

Il suo cuore è in cerca di un nuovo amore dopo tutte le storie fallite con Ida Platano, Roberta Di Padova, Gloria e Valentina. Potrebbe essere il momento giusto per trovare il vero amore?

Qualcun altro sta ricevendo le stesse attenzioni di Nicole Santinelli del Trono Classico? Ultimamente tutti parlano dei suoi intrecci sentimentali con Andrea e Carlo!

Chi osa attaccare Gemma Galgani dall'esterno del programma? Siamo profondamente interessati a scoprire l'identità di questo aggressore!

"Uomini e Donne" continua ad avere un successo strepitoso! Non solo gli ex personaggi lo commentano, ma anche chi non ha mai partecipato alla trasmissione, come quelli del "Grande Fratello", ne tessono le lodi!

L'indomita Cristina Plevani sarà per sempre ricordata come la trionfatrice della prima edizione: il suo trionfo su Gemma Galgani è stato a dir poco straordinario!

Ha scritto su Twitter per esprimere il suo sdegno per la sua condotta con Silvio; lei ha avuto il coraggio di lamentarsi del suo comportamento, eppure ha finito per passare la notte a casa sua senza dargli ciò che desiderava!

Cristina ha affermato con veemenza che Gemma ha completamente distrutto il buon nome dell'ex cavaliere con la sua "macelleria", e molti dei suoi follower le hanno fatto eco.

La Galgani risponderà? Assolutamente sì! È una conversazione appassionante da fare!