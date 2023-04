Oroscopo Paolo Fox domani 6 aprile 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi dovresti essere un po 'più grato alle persone nel tuo ambiente personale. Sagittario, non dovresti lasciare che il tuo ego diventi arrogante, anche se provi un'irresistibile fiducia in te stesso. Invece, dovresti approfittarne per rendere questa sensazione un elemento positivo nelle tue relazioni con gli altri. Un sorriso, un gesto amichevole, anche un semplice complimento, è ancora più piacevole di uno sguardo altezzoso e sprezzante. Non lasciare che questa nuova fiducia influenzi le tue relazioni sociali.

Capricorno

Le stelle vi sostengono negli sforzi che farete durante tutta la giornata di oggi. Ora è il momento per te di fare il grande passo. Capricorno, se sei innamorato, non dovresti battere il cespuglio. Dovresti scrivergli una dichiarazione d'amore, per posta o e-mail. Potresti anche fare una serenata sotto la sua finestra... Non dovresti aver paura di renderti ridicolo o di pensare in grande.

Acquario

Non hai bisogno di nasconderti, perché tutti sospettano che anche tu creda nel vero amore. Acquario, invece di pensare che l'amore sia il tuo peggior nemico, quello da distruggere a tutti i costi, dovresti cercare di renderlo tuo alleato. Trasformerà il modo in cui vedi il mondo. Un po' di gentilezza, un sorriso all'angolo delle labbra e sarete centomila volte più attraenti di adesso, mimetizzati e impegnati ad evitare gli sguardi delle persone che incontrate.

Pesci

Oggi ti chiederai perché devi essere ragionevole in amore quando la passione ci spinge. Pesci, le tue relazioni sentimentali saranno al centro delle tue preoccupazioni, quindi non esitare a preparare per il prescelto / o il tuo cuore una serata che non dimenticherai... E se sei single in questo momento, non farti prendere dal panico ... Dovresti immergerti nella lettura di Belle's Lord o guardare di nuovo Titanic. Niente ti impedisce di sognare...