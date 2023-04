Oroscopo Paolo Fox domani 6 aprile 2023: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo è un buon giorno per farti domande sul significato della tua vita. Leone, potresti avere una rivelazione che influenzerà i tuoi desideri di base e ciò che vuoi veramente diventare. Non dovresti esitare a mettere la tua vita in prospettiva e prendere in considerazione un vero cambiamento di strategia. Impostando obiettivi e scadenze realistici, potresti improvvisamente decollare e raggiungere i tuoi obiettivi. Vale la pena prendersi un momento per riflettere.

Vergine

Dovresti essere molto chiaro sul fatto che il desiderio aborre i costumi e le abitudini. Astuzia, finiscono sempre per attenuarlo... Quindi, in questo giorno di oggi, non dovresti farti prendere dalla tua routine quotidiana e scegliere l'avventura. Dovresti prenotare una stanza in un Relais-Château o cambiare qualcosa nel tuo aspetto fisico per sorprendere il tuo partner ... Una Vergine liberata non conosce limiti o confini...

Bilancia

La giornata è ideale per preparare una fuga romantica. Bilancia, potresti sentire il bisogno di avvicinarti al tuo partner e trascorrere con lei un tempo pieno di pienezza e intensità. Il tuo lavoro ti ha assorbito molto in questi primi giorni di settembre ed è tempo per te di dedicarti un po' di più alla tua vita sentimentale. Una gita in campagna, una fuga in spiaggia, una piccola cena a lume di candela in una casa rurale... Ci sono così tante cose interessanti da organizzare...

Scorpione

Dovresti iniziare a liberarti, soprattutto se ha a che fare con la tua relazione. Scorpione, dovresti approfittare di questo giorno per esprimere tutto ciò che hai tenuto sepolto dentro e che ti fa stare male. Ma ricorda di essere onesto con te stesso. Se parli troppo velocemente e senza pensare, corri il rischio di dire cose di cui potresti poi pentirti. L'arte di comunicare senza ferire i sentimenti degli altri..