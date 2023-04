Oroscopo Branko domani 6 aprile 2023: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

A volte sei troppo concentrato su te stesso e sulle tue preoccupazioni. E proprio questo giorno dovrebbe aiutarti a sistemare le cose. Non è sempre facile conciliare la realizzazione personale con il rispetto e l'attenzione che si deve agli altri. Leo, non dovresti esitare a parlarne con le persone che ami. Ad esempio, avrai molto da guadagnare se cerchi di armonizzare le tue esigenze con quelle del tuo partner. Quindi dovresti considerarlo ...

Vergine

Se il tuo partner è immerso nei pensieri, non dovresti immediatamente immaginare che sia infedele... È probabile che il problema sia molto diverso. Dovresti anche evitare di parlargli in modo brusco e chiedergli insidiosamente se è davvero andato a trovare sua madre domenica scorsa ... Vergine, se sei sopraffatto, dovresti parlare francamente, ma non commettere un'ingiustizia. Dovresti aspettare che ti dica cosa sta pensando in questo momento. E, soprattutto, non fare un film!

Bilancia

Questa potrebbe essere una giornata decisamente rivolta verso gli altri. Il che dovrebbe farti molto bene. Devi condividere e scambiare più che mai. Bilancia, dovresti cercare di riscoprirti nel calore di un gruppo in cui ti trovi a tuo agio. Dovresti trascorrere momenti emozionanti lì e persino, perché no, avere un appuntamento felice. Non è il giorno per te di stare a casa da solo. Quindi dovresti goderti il tuo umore socievole e comunicativo.

Scorpione

Se sei invitato a una festa stasera, dovresti prepararti per lo scenario peggiore. Scorpione, se sei single, avrai difficoltà a incontrare persone interessanti. Se il tuo cuore è già occupato, la tua dolce metà potrebbe avere una riunione dell'ultimo minuto e continuare a lavorare. Invece di annoiarti mentre aspetti, dovresti cambiare i tuoi piani. Dovresti incontrarla in un buon cocktail bar, perché la notte è tua ...