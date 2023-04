Oroscopo Branko domani 6 aprile 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questo potrebbe essere un giorno ideale per legalizzare tutto ciò che per ora rimane informale. Contratti professionali, matrimoni... Hanno tutte le possibilità di realizzarsi. Una volta finite tutte le pratiche burocratiche, l'amore e il sesso riprenderanno i loro diritti naturali. E, da quel lato, Sagittario, dovresti sentirti pieno di energia. Una giornata che si preannuncia piacevole e ricca di prospettive.

Capricorno

Se sei single, potresti fare un regalo a sorpresa a qualcuno che ti piace davvero. Capricorno, non dovresti perdere l'opportunità di compiacere le persone intorno a te e che fanno parte del tuo ambiente più vicino. Se hai già qualcuno nel mirino e non ti senti ancora pronto per una grande affermazione, salta il ristorante romantico e portalo a teatro o al cinema. E, soprattutto, non fatevi prendere dal panico...

Acquario

Oggi c'è seduzione nell'aria. Acquario, se ti senti un po 'euforico, un po 'audace e traboccante di tenerezza per una persona, è giunto il momento per te di metterti al lavoro. Il tuo fascino e il tuo senso dell'umorismo faranno il resto. Se non hai nessuno in vista, questa è l'occasione perfetta per uscire e incontrare il mondo. Perché sarebbe un peccato non approfittare di energie così buone...

Pesci

Se sei single, oggi potresti viverla come una vera tortura. Ma, Pesci, per consolarti, per ora dovresti pensare a tutte quelle persone che vivono in coppia e che non ricevono la minima attenzione da lei. O anche, in coloro che sono loro infedeli. Quindi stasera dovresti uscire con i tuoi amici perché divertirti è più che garantito.