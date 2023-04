Chi è Giuseppe Giofrè? Età, lavoro, fidanzata e figli

Il danzatore Giuseppe Giofrè, membro della giuria nell'ultima stagione di Amici di Maria De Filippi insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, è ora tra i personaggi più apprezzati della TV, grazie alla notorietà ottenuta dal celebre talent show di Canale 5. Giuseppe non è nuovo al mondo di Amici, avendo vinto l'edizione del 2012. Recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Giofrè ha espresso gratitudine per aver realizzato sogni che un tempo sembravano irrealizzabili, come lavorare con la sua icona, Britney Spears.

Non solo Britney ha riconosciuto il talento di Giuseppe, ma anche Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nick Jonas, Nicki Minaj, Dua Lipa, Justin Timberlake, Camila Cabello, Leona Lewis, Selena Gomez, Ricky Martin e Taylor Swift. Per Giuseppe, lavorare con queste icone della musica pop era un sogno segreto, ma sapeva che ci vuole anche fortuna oltre al talento. Ce l'ha fatta, e attribuisce il suo successo a Maria De Filippi, ringraziandola per aver creduto in lui fin dall'inizio.

Amici è stato il trampolino di lancio per Giofrè, che più di dieci anni fa, ancora adolescente, arrivò a Roma dai suoi natali in Calabria per partecipare ai provini del talent show. La vittoria ad Amici fu un momento cruciale, ma i suoi traguardi più importanti lo aspettavano oltreoceano, a Los Angeles. Prima di andare negli Stati Uniti per studiare alla prestigiosa Millennium Dance, Giofrè aveva dichiarato di voler studiare e partecipare a video musicali, sognando di ballare per artisti di fama mondiale. E così è stato.

Dopo aver lavorato con le più grandi star della musica pop, Giuseppe è entrato a far parte del corpo di ballo della versione britannica di X Factor. Meno rilevante fu il suo breve periodo come cantante: nel 2013 pubblicò un album intitolato Call on me, prodotto da Mara Maionchi. Oggi, Giuseppe è giudice nello stesso programma che gli ha dato il successo. Su Instagram, condivide una foto che mostra il suo entusiasmo per questo ruolo: «Il mio sorriso stasera è lo stesso di quando entrai qui 12 anni fa. Oggi, per la prima volta, in un nuovo ruolo».

Anche i duetti appassionati con Jennifer Lopez sono presenti sul suo profilo, con la didascalia «last night was special». Chi può biasimarlo, considerando che almeno 230 milioni di persone avrebbero voluto vivere un'esperienza simile con la popstar? Tuttavia, il successo non ha cambiato la natura genuina di Giofrè, che una volta ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se il successo lo avesse cambiato: «No, anzi. Non nego un sorriso a nessuno, sono troppo buono e non vedo la malizia negli altri».