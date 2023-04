Programmi Tv Stasera oggi 7 aprile 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a divertirvi stasera! Raiuno trasmette Liturgia: Rito della Croce, mentre Canale 5 vi propone il varietà Felicissima sera con Pio e Amedeo. Da non perdere il film Se Dio vuole, con Marco Giallini e Alessandro Gassmann, in onda su Raitre. Infine, Rete 4 propone il programma di attualità Quarto grado, condotto dallo straordinario Gianluigi Nuzzi. Non perdetevi questa incredibile serata di televisione!

Non perdetevi lo spettacolare spettacolo di stasera, venerdì 7 aprile 2023, sulla Rai! Sarà sicuramente una serata da ricordare!

Alle ore 21.00 su Raiuno, unitevi a noi per una serata di appassionata Liturgia: il Rito della Croce. Durante la Settimana Santa, Papa Francesco presiederà la Via Crucis del Venerdì Santo, un evento particolarmente toccante. Da una piccola collina di fronte al Colosseo, il Papa guiderà la processione che ripercorre il cammino di Gesù verso il Calvario. Al termine, Papa Francesco impartirà a tutti noi la Benedizione Apostolica!

Sintonizzatevi su Rai 5 questa sera alle 21.15 per il Concerto di Pasqua che si terrà nel 2019 presso il Duomo di Orvieto! Juraj Valcuha guiderà gli ensemble artistici del Teatro San Carlo di Napoli in un'appassionata esecuzione della Messa da Requiem di Verdi, con gli incredibili talenti di Rachel Willis Sorensen, Antonio Poli, Elena Zhidkova e Liang Li. Non mancate!

Immergetevi nell'affascinante mondo dei programmi Mediaset - La7, Tv8, Nove, Real Time e Sky Cinema Due! Immergetevi nelle profondità di questi canali straordinari e vivete un'esperienza davvero appassionante.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per un'emozionante puntata di Quarto grado! Gianluigi Nuzzi vi porterà gli ultimi aggiornamenti sulle indagini penali più chiacchierate. E non perdetevi il segmento social con Sebastiana Cutugno, che leggerà e risponderà ai commenti e alle opinioni dei telespettatori postati sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. Non perdetevi questa emozionante puntata!

Non perdete la seconda edizione del programma di Pio e Amedeo, Felicissima sera, su Canale 5 alle 21.20! Questa sera vi aspettano incredibili ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, oltre a fantastica musica dal vivo e tanta comicità fuori dagli schemi da parte del duo pugliese, pronto a portare la televisione tradizionale a un livello superiore.

Diego Bianchi, Makkox e il resto del cast sono pronti a raccogliere la sfida alle 21.15 su La7 con Propaganda Live - per strapparci un sorriso con i loro commenti arguti sulla nostra situazione attuale, anche in questi tempi turbolenti.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per unirvi ad Alessandro Borghese nella sua ricerca del miglior ristorante sul lungomare di Napoli! La categoria speciale di questa settimana è quella dei migliori spaghetti alle vongole e i concorrenti sono Nonna Tittina, Ostaria Pignatelli, La Piazzetta e L'Osteria del mare Pesce & Champagne. Non perdetevi questa emozionante avventura culinaria!

Preparatevi a ridere a crepapelle su Nove, alle 21.25! Vi presentiamo I migliori Fratelli di Crozza, lo spettacolo dal vivo dell'esilarante Maurizio Crozza! Questa settimana rivisiteremo gli sketch più divertenti del repertorio dell'artista genovese. Da non perdere le imitazioni di Briatore, Meloni e Corona!

Non perdetevi Real Time, ora in onda su Sky Cinema Due! Immergetevi in questa storia emozionante e lasciatevi conquistare dalla sua trama avvincente. Non aspettate oltre: sintonizzatevi ora!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per l'elettrizzante episodio di Cake Star - Pasticcerie in sfida "Castelli Romani"! Il 4 gennaio, tre delle più rinomate pasticcerie della regione metteranno alla prova le loro abilità. Assistete all'accesa competizione e al giudizio finale degli esperti giudici Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Non mancate!

Preparatevi a lasciarvi conquistare dall'incredibile dramma Christian 2, interpretato dal talentuoso Edoardo Pesce, da Claudio Santamaria e dall'appassionata Silvia D'Amico nei panni di Rachele, un'ex tossicodipendente a cui il gentile Christian dà una seconda possibilità di vita. La carriera di Silvia è iniziata a Roma nel 1986 con il film Il rosso e il blu (2012), e ora torna per accompagnarci in un viaggio emozionante! Non perdetevi questo film straordinario alle 21.15 su Sky Cinema Due!

Preparatevi a un'emozionante serata di cinema stasera, venerdì 7 aprile 2023!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per assistere al film commedia del 2015 di Edoardo Falcone, Se Dio vuole, con gli incredibili Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Ilaria Spada. Tommaso De Luca (Marco Giallini), rinomato chirurgo romano, ha due amati figli, Bianca (Ilaria Spada) e Andrea (Enrico Oetiker). Quando il figlio dichiara di voler abbandonare gli studi per seguire le orme di Don Pietro (Alessandro Gassmann) e diventare sacerdote, Tommaso farà di tutto per modificare la sua decisione.

Preparatevi a essere travolti dal film drammatico del 2019 di Greta Gerwig, Piccole donne, con Saoirse Ronan ed Emma Watson. Questo nuovo adattamento dell'amata storia delle sorelle March catturerà sicuramente il vostro cuore. Amy, Beth, Meg e la ribelle Jo si uniscono per combattere le lotte dell'adolescenza sullo sfondo della guerra civile americana. Non perdetevi questa storia appassionante alle 21.00 su Rai Movie!

Su Iris, alle 21.00, non perdete il film d'avventura del 2016 di James Gray, Civiltà perduta, con Charlie Hunnam, Robert Pattinson. L'incredibile storia vera dell'esploratore Percy Fawcett, scomparso in Amazzonia negli anni '20 all'inseguimento di un'antica civiltà, nella speranza di fare la più grande scoperta della storia. Non perdetevi questa storia incredibile!

Preparatevi a una serata all'insegna del romanticismo e della commedia su La 5 alle 21.10 con il successo del 2003 di Nancy Meyers Tutto può succedere, con Diane Keaton! Harry, un affascinante signore anziano, subisce un infarto e viene salvato da Erica, la madre della sua ultima fiamma. All'inizio tra i due voleranno scintille, ma ben presto sboccerà l'amore. Non perdetevi questa deliziosa commedia romantica!

Preparatevi a un'indimenticabile serata di film su Sky venerdì 7 aprile 2023! Non perdete questa incredibile opportunità di godervi alcuni dei migliori film in circolazione!

Preparatevi a un emozionante viaggio di scoperta! Alle 21.00 su Sky Cinema Family, guardate il classico fantasy del 2004 diretto da Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp. Il piccolo Charlie è uno dei cinque fortunati bambini che potranno esplorare la magica fabbrica di cioccolato dell'enigmatico Willy Wonka. Non perdetevi questa incredibile avventura!

Non perdetevi l'elettrizzante film d'azione del 2014 The Equalizer - Il vendicatore, con Denzel Washington, su Sky Cinema Action alle 21.00! Robert McCall, ex agente della CIA, si è ritirato in un tranquillo isolamento, ma quando incontra Alina, una giovane prostituta russa maltrattata dal suo protettore, è spinto ad aiutarla.

Preparatevi a una serata ricca di azione e suspense! Alle 21.00 su Sky Cinema, il classico della fantascienza di Terry Gilliam del 1995 L'esercito delle 12 scimmie, con Bruce Willis. Nel 2035, la razza umana è costretta a vivere sottoterra a causa di una misteriosa epidemia verificatasi 40 anni prima. James Cole, un detenuto, viene mandato indietro nel tempo per scoprire l'origine della malattia. Non perdetevi questo film emozionante!